Uoste bus atliekami būsimo prestižinio komplekso tyrimai

Įvairaus gylio gręžiniai

Bet kokia nauja statyba uoste visada prasideda nuo geologinių tyrimų. Po jų jau būtų rengiami konkretūs vertinimai ir statybų planai.

Šiuo metu Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija rengiasi atlikti planuojamų rekonstruoti krantinių Nr. 21, 22 ir 23 ir ketinamų naujai pastatyti krantinių Nr. 21A, 22A ir 23A geologinius tyrimus.

Iš tyrimo vietos ir pavyzdžių ėmimo geologiniam tyrimui taškus matyti, kad tyrimas atliekamas dėl būsimo naujo kruizinių laivų terminalo statybos šalia „Memelio miesto“.

Iš viso būsimo kruizinių laivų terminalo vietoje planuojama atlikti 29 gręžinius. Iš jų 13-a būtų iki 24,5 m gylio, 5 – iki 18,5 m gylio ir 11 – iki 14,5 m gylio.

Iš kiekvieno gręžinio paimti mėginiai būtų tiriami laboratorijoje, nustatomas geologinis gruntų sluoksnis.

Krantinė – didžiausiems laivams

Pirmiausia geologiniai tyrimai reikalingi įrengti tvirtas ir patvarias krantines. Be jau dabar esančio pirso, kur yra trys krantinės, dalį krantinių rekonstruojant, o dalį įrengiant naujai, planuojama iš viso turėti 6 krantines. Trys naujos krantinės, kad nesujauktų bendros Klaipėdos uosto krantinių žymėjimo tvarkos, bus tų pačių numerių, kokie yra dabar, tik su A raide.

Planuojama, kad prie 222 m ilgio krantinės Nr. 21 bus 8 m gylis, prie 55 m ilgio krantinės Nr. 21 A – 10 m gylis. Pagrindine krantine, prie kurios galės švartuotis bet kokio dydžio į Klaipėdos uostą atplaukęs kruizinis laivas, bus krantinė Nr.22. Numatoma, kad jos ilgis bus 369 m, o gylis prie jos – 11 m.

Ilgiausi pasaulyje šiuo metu yra 362 m ilgio kruiziniai laivai „The Symphony of the Seas“, „The Harmony of the Seas“, „Allure of the Seas“ su 9,32 m grimzle. Tačiau vargu ar jie kada nors atplauks į Baltijos jūrą, o juo labiau į Klaipėdą.

Kitos vidinės kruizinio terminalo krantinės, kaip planuojama, bus 6 m gylio. Nr.22A krantinės ilgis bus 54 m, Nr. 23. – 64 m, Nr. 23A – 133 m.

Naujo pastato perspektyva

Geologiniai tyrimai būtų atliekami ir planuojamo statyti administracinio pastato vietoje.

Prie kruizinio terminalo planuojamas statyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos administracinis pastatas.

Daugelyje uostų tokie pastatai yra prestižinėse vietose, kad nebūtų gėda priimti svečius ir iš pastato apžvalgos aikštelės kaip ant delno matytųsi uostas. Klaipėdoje naujame Uosto direkcijos pastate viršutiniame aukšte taip pat būtų įrengta apžvalgos aikštelė-terasa.

Bendras administracinio pastato plotas su automobilių saugykla būtų apie 7 tūkst. kv. m. Jame įsikurtų apie

150 Uosto direkcijos administracijos darbuotojų, Laivų eismo tarnyba, kurioje dirba apie 40 žmonių.

Čia būtų uosto dispečerinė, laivų valdymo postas, didelė, apie 250 kv. m pasitarimų salė su šiuolaikiška reprezentacijų sistema.