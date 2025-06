Narkotikų platintojams – vis sunkiau išsisukti: Klaipėdos policija fiksuoja proveržį tyrimuose

Klaipėdos apskrities pareigūnai 2025 m. ištyrė daug daugiau nusikalstamų su narkotinėmis medžiagomis susijusių veikų nei pernai – per penkis šių metų mėnesius jau yra ištirta beveik 87 proc. įvairių su narkotikais susijusių nusikalstamų veikų, pernai per tą patį laikotarpį – apie 65 proc. tokio pobūdžio nusikalstamų veikų. O dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti šiemet jau ištirta daugiau kaip 94 proc. nusikalstamų veikų.

Dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti (pagal LR BK 259 str.) 2025 m. per penkis mėnesius Klaipėdos apskrityje pradėti 122 ikiteisminiai tyrimai, sėkmingai ištirta ir teismui perduota 114.

Dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu (pagal LR BK 260 str.) 2025 m. per penkis mėnesius Klaipėdos apskrityje pradėta 18, iš jų jau sėkmingai ištirta 13 ikiteisminių tyrimų. Per visus 2024 m. buvo pradėti 34, teismui nagrinėti perduoti 45 ikiteisminiai tyrimai.

Policijos pareigūnai nuolat pasirengę greitai reaguoti ir užkirsti kelią narkotikų platintojams, tačiau reikšmingiems rezultatams pasiekti būtina ir visuomenės pagalba – kova su narkotikais yra bendra visų mūsų atsakomybė. Pareigūnai dėkoja pilietiškiems asmenims pateikusiems turimą informaciją per policijos pasitikėjimo liniją „Narkotikams NE“ – šiemet šia linija jau gauta 14 pranešimų, pagal gautą informaciją pradėti du ikiteisminiai tymai, vienas iš, kuriame baudžiamojon atsakomybėn patrauktos 38 m. ir 54 m. Klaipėdos rajono gyventojos, įtariamos neteisėtu disponavimu psichotropiniais vaistais, turint tikslą juos platinti, jau baigtas ir perduotas nagrinėti teismui.

Jei turite informacijos apie narkotikų platinimą, nedvejodami skambinkite anonimine policijos pasitikėjimo linija +370 700 60 777. Jūsų informacija labai svarbi – ji gali padėti užkirsti kelią tokiai nusikalstamai veiklai.