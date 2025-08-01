Klaipėdoje – Ukrainos nepriklausomybės diena

Minėjimas prasidės rugpjūčio 24-ąją 13 val. Tautinių kultūrų centro kiemelyje, o esant lietingam orui, bus perkeltas į šio centro salę.
Anot Tautinių kultūrų centro kultūrinės veiklos vadybininkės Agnės Stonkienės, renginyje dalyvaus Klaipėdoje gyvenantys ukrainiečiai, Klaipėdos ukrainiečių švietimo ir kultūros centro „Rodyna“ nariai, taip pat visi norintieji.
Įprastai šiame minėjime susirenka ir nemažai klaipėdiečių, palaikančių ukrainiečius. Tai esą puiki proga susipažinti iš arčiau, daugiau sužinoti tiek apie ukrainiečių, tiek apie lietuvių kultūrą, tradicijas.
„Jie planuoja nedidelį koncertą, dalyvaus bendruomenės ansambliai. Svečių iš kitur nebus. Planuojamos ir dvi edukacijos, bet tai priklausys nuo orų. Jeigu bus lauke, tada jos vyks, o jeigu viduje – veikiausiai bus sudėtinga. Planuojama gaminti ukrainietiškas lėlytes, vainikėlius“, – sakė A. Stonkienė.
Ukrainos nepriklausomybės minėjimo proga bus giedamas ir šios šalies himnas – tai simbolinis gestas, įprasminantis draugystę tarp Klaipėdos ir čia gyvenančių ukrainiečių bendruomenių.
Naujausi komentarai