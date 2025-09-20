Teatro aikštėje – Baltų vienybės diena

Koncertas, skirtas Baltų vienybės dienai paminėti, pavadintas „Baltų kultūros banga“. Šiandien jis prasidėjo apie 14 val. Teatro aikštėje. Įsilieti į nuotaikingą koncertą, dainuoti ir muzikuoti kartu su latvių ir lietuvių atlikėjais visus pakvietė Klaipėdos apskrities latvių asociacija „Atpūta“ ir asociacija Baltų unija.
Susirinkusiesiems pasirodė chorai ir ansambliai „Klaipėda“, „Rūta“, „Elegija“. Taip pat kapelos „Suitu muzikanti“, „Alšvangas spėlmani“, ukrainiečių kultūros centras „Rodyna“, šokių kolektyvai „Vaduguns“, „Diž suiti“, „Spacierius“.
Svečiai savo kūrinius atliko prie Klaipėdos dramos teatro įėjimo, kuris šiandien virto nedidele scena. Dar viena scena, labiau skirta šokėjams, buvo įrengta toliau priešais minėtą sceną.
Žiūrovai turėjo galimybę viską stebėti ant prie scenos pastatytų kėdžių, kita dalis žmonių tiesiog liko stovėti. Jaunieji atlikėjai prieš savo pasirodymą dar spėjo surepetuoti šokių žingsnelius tiesiog žiūrovams už nugarų.
Tai, kad žiūrovai mėgavosi reginiu, liudijo ir garsūs plojimai, ir šypsenos.
