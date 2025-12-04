Sporto šventėje žmonių su negalia dienai paminėti – gausus dalyvių būrys ir įkvepianti bendrystė

Į renginį atvyko įvairių organizacijų, mokyklų ir sporto klubų komandos, jų bičiuliai, artimieji bei visi, norintys palaikyti žmones su negalia. Šventėje netrūko azarto, gerų emocijų, įkvepiančių pasirodymų ir nuoširdžių susitikimų, primenančių, kad sportas ir bendruomeniškumas vienija visus.
Į šventę atvyko ir Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus, kuris dalyviams linkėjo gražios šventės ir geros nuotaikos: „Žmonių su negalia diena dar kartą parodo, kad užtenka turėti vidinio noro būti stipriam, išradingam ir laimingam ir visa tai gyvenimą padaro visai kitokiu. Artėjant šv. Kalėdoms, šiandien galime visi pasidžiaugti, kad galime turėti viltį, galime pasidžiaugti, kad nesame vieniši. Mes visada buvome, esame ir būsime kartu.”
„Smagu matyti, kad šiemet mūsų šventėje dalyvių dar daugiau nei pernai. Klaipėdos bendruomenės stebina savo aktyvumu, atvirumu ir draugiškumu – tai kuria tikrą šventės dvasią. Džiugu, kad sulaukiame svečių iš Latvijos. Mums labai svarbu, kad žmonės su negalia turėtų erdvę ne tik sportuoti, bet ir susitikti, bendrauti, patirti buvimo kartu džiaugsmą”, – kalbėjo viena iš šventės organizatorių Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos renginių padalinio vadovė Meda Kubilienė.
Šiemet šventėje dalyvavo net vienuolika komandų – gerokai daugiau nei pernai, kai varžėsi septynios. Dalyviai galėjo išbandyti jėgas tiek komandinėse, tiek individualiose rungtyse.
Komandiniame turnyre varžėsi sporto klubų, mokyklų ir organizacijų komandos. Buvo penkios užduotys: kukurūzinis, kliūčių ruožas, „Jenga“, irklavimo rungtis bei užduotis „Judu ant bangos“, kurios metu reikėjo išsilaikyti ant banglentės.
Individualių veiklų zonoje dalyviai rungėsi šaškių, bočios, smiginio, žiedų mėtymo, triračių, krepšinio ir irklavimo sprinto rungtyse. Šios užduotys buvo pritaikytos visiems, nepriklausomai nuo dalyvių pasirengimo, todėl kiekvienas galėjo atrasti sau tinkamą iššūkį.
Renginyje dalyvavo ir Mulan fondas, pristatęs savo veiklą bei ypatingą misiją – žmonių su negalia įgalinimą per pagalbinių šunų rengimą. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su fondo komanda ir šunų asistentų centro dresuotojomis, kurios papasakojo apie šunų pagalbininkų rengimo procesą ir jų svarbą žmonių kasdienybėje.
Komandinio turnyro trys geriausiai pasirodžiusios komandos buvo apdovanotos taurėmis, o jų nariai – atminimo medaliais. Daugiausiai taškų surinko Klaipėdos „Medeinės” mokykla. O kiekvienas, įveikęs bent vieną individualios rungties iššūkį, gavo medalį. Prizai buvo skirti ne tik už rezultatus, bet ir už pastangas, drąsą bei pozityvų nusiteikimą.
