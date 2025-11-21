 Slengių mokykla-daugiafunkcis centras ieško direktoriaus (-ės)

Klaipėdos rajono savivaldybė paskelbė konkursą Klaipėdos r. Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus (-ės) pareigoms.

Pareiginės algos koeficientas – 2,3710–2,3928 (nustatomas atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2026 m. vasario 12 d. (įskaitytinai). Juos pateikti galima dviem būdais:

  • elektroniniu paštu [email protected];
  • registruotu laišku Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriui (Žemaitės g. 10, LT-96121 Gargždai).

Atrankos data – 2026 m. vasario 25 d.

Kvalifikacinius reikalavimus, pareigybės funkcijas, dokumentų teikimo ir vertinimo tvarką rasite Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Skelbimai“, „Darbo pasiūlymai“.  

Išsamesnė informacija konkurso organizavimo klausimais teikiama:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriuje (Žemaitės g. 10, Gargždai), telefonu 0 694 88720, el. paštu [email protected].

Švietimo įstaigos veiklos ir kitais klausimais:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriuje (Kvietinių g. 26, Gargždai), tel. 0 616 83363, el. paštu [email protected].

