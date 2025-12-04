Klaipėdos rajone – nauji projektai

„Jau paaiškėjo, kokie projektai šiemet tapo konkurso „Tavo idėja“ nugalėtojais.
6,7 tūkst. gyventojų atidavė beveik 16,5 tūkst. balsų, kurie lėmė, kad Savivaldybė per ateinančius dvejus metus įgyvendins net 8 projektus!
Didžiųjų projektų kategorijoje nugalėtojais tapo 2 projektai: „Plikių miestelio poilsio takas“ ir „Sendvario lieptas“.
Mažos apimties projektų kategorijoje nugalėjo net 4 projektai: „Slengių pietinio ir šiaurinio karjero pritaikymas rekreacijai“, „Medinių gultų įrengimas prie Dovilų karjero“, „Laisvalaikio erdvė mažyliams“ Mazūriškiuose bei „Augam aktyviai!“ Gargžduose.
Na, o mažos apimties projektų kaimuose, turinčiuose 250 ir mažiau gyventojų, kategorijoje laimėjo 2 projektai: „Bibliotekos kiemelis – pasakų, šviesos ir poilsio erdvė“ Žadeikiuose ir „Krepšinio aikštelė Šalpėnuose“.
Nuoširdžiai sveikinu visus laimėjusių projektų autorius ir bendruomenes, kur bus įgyvendinti laimėję projektai, dėkoju visiems, kurie idėjas teikė, balsavo, agitavo. Taip pat didelis AČIŪ keliauja ir Savivaldybės komandai, kuri kasmet stengiasi, kad „Tavo idėja“ būtų sėkmingas projektas.
Na, o dabar beliko tik įgyvendinti visus projektus ir papuošti rajoną naujomis erdvėmis mūsų gyventojams“, – įraše rašė B. Markauskas.
