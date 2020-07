Senajame turguje – atsigavimo ženklai

Malonūs šventės akcentai

Anot V.Karmanovo, gaila, kad senamiestis lig šiol buvo neišnaudotas, ypač Jūros šventės metu.

Tad pastarąjį savaitgalį Senasis turgus išties atsigavo. Šeštadienį iš pat ryto muzika priviliojo gausybę žmonių.

Juos nustebino ne tik čia gyvai grojantys muzikantai, turgavietėje buvo pilna prekiautojų, daugiausia ūkininkų su savo išauginta produkcija.

Turgaus vadovas pripažįsta, kad metas yra labai nelengvas, nes esą karantinas žmonių mintyse vis dar gyvas ir saugaus atstumo reikėtų laikytis.

"Tačiau pagalvojome, kodėl gi nesurengus šventės turguje Jūros šventės metu, kuri šiemet yra ne per didelė, ypatinga, todėl mes, kaip šios šventės dalyviai, irgi pristatome savo viziją Senajame turguje. Čia toks renginys vyksta pirmą kartą. Įdomu tai, kad iniciatyvą parodė patys verslininkai", – kalbėjo V.Karmanovas.

Pritraukė naujų prekybininkų

Sprendimas organizuoti šventę buvo puikus, nes Senasis turgus yra senamiestyje, lankytojų čia nemažai. O kur yra žmonių srautai, ten prekybininkams geriausia vieta.

Viačeslavas Karmanovas / Redakcijos archyvo nuotr.

"Pas mus per Jūros šventę pareiškė norą prekiauti 35 verslininkai iš visos Lietuvos ir net iš Latvijos. Man labai džiugu, kad verslininkai įvertino mūsų turgaus teritoriją, be to, per Jūros šventę buvo sumažintas prekybininkų skaičius miesto centre, taigi dalis panoro prekiauti pas mus. Maža to, sudarėme sutartis su keliolika ūkininkų, kurie kiekvieną šeštadienį atvyks į Senąjį turgų parduoti savo produktų. Taigi turgus atsigaus jau ne tik per šventę", – džiaugėsi V.Karmanovas.

Kai kurie čia prekiauja jau gerą mėnesį, o sutartį su turgumi (su galimybe pratęsti) sudarė iki naujųjų metų.

Turgus atsigaus jau ne tik šventės metu.

"Pas mus atvyksta prekybininkų net iš Latvijos, jie prekiauja duona, pieno produktais, rūkytais mėsos gaminiais. Žinoma, daug dirbome, kad juos pritrauktume. Pradžioje jie atsargiai vertino tokį pasiūlymą, bet pamatė, kad verta, ir pasirašė sutartį", – teigė V.Karmanovas.

Turgavietė turi perspektyvą

Senasis turgus labai nukentėjo per karantiną, kai ilgai negalėjo vykdyti veiklos ne maisto produktais ir gėlėmis prekiaujantys žmonės, tačiau dabar prekyvietė pamažu atsigauna.

"Kiekvieną šeštadienį prekiaujame Klaipėdos senajame turguje, viskas puikiai sekasi. Labai džiaugiamės", – tikino pieno gaminiais prekiaujanti Danutė iš Radviliškio.

Senovinę ruginę duoną, keptą su česnakais, rugiagėlių žiedlapiais ir puoštą kadagių šakelėmis jau ne pirmą kartą Senajame turguje pardavinėja ir latvis Jonas, puikiai pramokęs lietuviškai:

"Jau beveik mėnesį kas šeštadienį atvažiuoju į Senąjį turgų Klaipėdoje. Žmonės mano duoną perka, aš esu patenkintas."

Pasak V.Karmanovo, akivaizdu, kad turgus turi perspektyvą. Ir nors šiai teritorijai reikia investicijų, panašu, kad galima sėkmingai dirbti ir be didesnės rekonstrukcijos.

"Kol kas Senajame turguje neprekiaujama žuvimis. Noriu pradžiuginti, kad nuo rugsėjo 1-osios jau bus ir žuvų. Paremontuosime žuvų paviljoną ir, tikimės, greitai čia bus prekiaujama šviežiomis, rūkytomis ar vytintomis žuvimis", – teigė turgavietės vadovas.