Santuokų rūmuose – darbų įkarštis

Teko iškasti augalus
Jau šią savaitę planuota pasidžiaugti naująja Santuokų rūmų aplinka.
Po atnaujinimo darbų prie šio ypatingo pastato liko kur kas mažiau vietų automobiliams, buvusiose aikštelėse suformuoti takai, plotai želdiniams, pastatyti nauji suolai.
Didelis aikštelės plotas, atitvertas segmentine tvora, yra virtęs ištisiniu gėlynu. Čia laikinai laikomi keli tūkstančiai daugiamečių augalų sodinukų. Juos ruošiamasi pasodinti į tam paskirtus plotus.
Iš tiesų, dalis jų jau buvo pasodinti, bet tik po to paaiškėjo, kad žemę augalams turėjusi paruošti įmonė tinkamos žemės buvo užpylusi vos kelis paviršiaus centimetrus, o po šiuo sluoksniu buvo likusios statybinės šiukšlės, kuriose gėlės ir kiti želdiniai nebūtų išgyvenę.
Kai savivaldybės darbuotojai tai pamatė, pareikalavo augalus iškasti ir paruošti žemę taip, kad brangūs augalai ne tik sulauktų pavasario, bet ir puoštų aplinką ne vienerius metus.
Žydės rožės ir krūmai
Antrąją šios savaitės darbo dieną apželdintojai iki popietės negalėjo dirbti, laukė, kol kitos įmonės darbininkai atvežtą juodžemį supils į gėlynus.
Kai kurie želdiniams skirti plotai, esantys arčiau Puodžių gatvės, tądien buvo visiškai tušti, o darbininkų prieš pietus čia nebuvo matyti.
Apželdintojai abejojo, ar tokiais tempais jiems pavyks iki šios savaitės pabaigos pasodinti visus atvežtus augalus.
Remontuoti visada ženkliai sunkiau nei naują sukurti.
Aikštė aplink Santuokų rūmus turėtų pasipuošti šešiomis rožių rūšimis, kitomis daugiametėmis gėlėmis, įvairių spalvų žemaūgiais krūmeliais, keliais gražiai žydėti turėsiančiais pupmedžiais, blizgiaisiais putinais.
Vis dar nepasodintus augalus laistantys vyrai nesibaimino, kad šie gražūs sodinukai bus pavogti. Jie teigė, kad aikštė yra vaizdo kameromis stebima iš kelių pusių, todėl augalus rauti linkę asmenys turėtų susilaikyti nuo tokios piktadarybės.
Savivaldybės Aplinkos ir miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė patikino, kad, vos pasodinus šiuos augalus, bus galima džiaugtis atnaujinta aikštele, bet santuokų registravimo šiuose rūmuose dar teks palaukti.
Laukia daug darbų
Vicemeras Algirdas Kamarauskas pasakojo, kad jau dabar keičiama rūmų stogo danga, o ir pastato viduje laukia daug darbo.
„Rūmuose Mendelsono maršas skambės dar negreitai, kada tai bus, tiksliai atsakyti negaliu. Galbūt kitų metų pavasarį. Norime sutvarkyti, kad būtų ir gražu, ir patogu. Dar tvarkomas stogas ir viduje laukia daug darbų, esame įklimpę, bet judame. Remontuoti visada ženkliai sunkiau nei naują sukurti“, – patikino mero pavaduotojas.
Dabar yra tas metas, kai architektas savivaldybei teikia įvairius sprendinius, todėl kol kas apie galutinę visų darbų kainą vicemeras negalėjo pasisakyti.
Pasak A. Kamarausko, rūmuose bus keičiami langai, įrengiamos naujos lubos, naujos šildymo, vėdinimo sistemos, pastate bus įrengiamas liftas žmonėms, turintiems negalią.
Pasirodo, vientiso pastato vidaus ir išorės tvarkybos projekto nebuvo.
Pasak vicemero, pradžioje planuota tik pakeisti rūmų stogą, bet paaiškėjo, kad per pusšimtį metų nuo pastatymo daugelis dalykų susidėvėjo ir nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų.
