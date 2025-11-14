Salomėjos Nėries pavadinimo byla – ne prioritetas?

Totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimas Lietuvoje įsigaliojo nuo 2023 m. gegužės.
Pagal jį, iš viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai – paminklai, kitokie simboliai.
Turėjo būti pakeisti ir su sovietų valdžia kolaboravusių veikėjų vardais pavadintų gatvių pavadinimai.
Klaipėdoje jų yra dvi – L. Giros ir S. Nėries gatvės.
Tačiau šių metų vasarį vietos politikai tarybos posėdyje antrą kartą tam nepritarė.
Vyriausybės atstovė Tauragės ir Klaipėdos apskritims Daiva Kerekeš iškart po to kreipėsi į administracinį teismą dėl reikalavimo nevykdymo.
Iki šiol teismas dar nepaskyrė svarstymo datos, neprognozuojama, kada tai gali nutikti, nes panašu, jog tai – ne prioritetinė byla.
Vyriausybės atstovė prisiminė išskirtinį atvejį, kai pirmoje instancijoje bylos nagrinėjimas buvo pradėtas tik visai neseniai, nors į teismą buvo kreiptasi prieš dvejus metus.
„Šiuo atveju pirmiausia reikia sulaukti teismo sprendimo. Jeigu teismas vis dėlto įpareigotų savivaldybės tarybą pakeisti S. Nėries gatvės pavadinimą ir taryba atsisakytų teismo sprendimą vykdyti, tokiu atveju byla būtų perduota antstoliams ir jau antstoliai turėtų pasirūpinti, kad teismo sprendimas būtų įvykdytas“, – pabrėžė D. Kerekeš.
Neseniai Seime prabilta apie vadinamojo desovietizacijos įstatymo keitimą, kad sprendimą dėl gatvių pavadinimų keitimo galėtų priimti pačios savivaldybių tarybos.
Anot vyriausybės atstovės, jau dabar šiuo klausimu yra nemenkas chaosas, o po įstatymo pakeitimo apskritai gali būti neaišku, kokių gatvių pavadinimų dar gali atsirasti ir kiek vietos politikai turės diskrecijos, jei nebus aiškių įstatymo kriterijų ir reikalavimų.
