Renginiai – nuo statybų mugės iki Dagos šventė

Renginiai prasidės jau šiandien, spalio 17-ąją, „Švyturio“ arenoje (Dubysos g. 10) startuosiančia muge „Supernamai“.
Anot organizatorių, lankytojai galės susipažinti su naujausia būsto apdailos, šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir elektros įrangos pasiūla, su specialistais pasikonsultuoti kitais dominančiais klausimais.
Mugė „Supernamai“ prasidės šiandien 10 val. ir truks iki 17 val. Rytoj, spalio 18-ąją, taip pat nuo 10 iki 17 val., o sekmadienį – nuo 10 iki 16 val.
Šiandien 12 val. I. Simonaitytės viešosios bibliotekos Renginių salėje vyks vaikiškų prozos knygų „Varnos nuotykiai. Pasakaitės“ ir „Gauručių legendos. Uragano nublokšti Klaipėdon“ pristatymai. Juose dalyvaus rašytoja Daiva Molytė-Lukauskienė, iliustratorius Joris Sobeckis ir rašytojas Dainius Sobeckis.
Penktadienio vakarą, 17.30 val., I. Kanto viešosios bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks knygos „Skrydis. Gyvenimas ant „Žuvėdros“ sparnų“ pristatymas. Dalyvaus knygos autoriai – Ona Skaistutė Idzelevičienė ir Romaldas Idzelevičius, „Eglės“ leidyklos vadovas ir knygos redaktorius Antanas Stanevičius, knygos dizaineris Ernestas Šimkūnas. Renginį praturtins „Žuvėdros“ sportinių šokių šokėjai.
Šeštadienis klaipėdiečiams prasidės su I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje 11 val. vyksiančia patyrimine paskaita, kurią ves Jūros tyrimų instituto mokslininkė prof. dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė. Po paskaitos leisitės į ekskursiją-ekspediciją pajūriu nuo bibliotekos iki šiaurinio molo.
Rytoj 14 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks Irenos Kačenauskaitės litografijų parodos „Žemė yra laivas, ne namai“ atidarymas. Renginyje smuiku gros E. Balsio menų gimnazijos mokytoja Saulutė Domarkienė. Parodos kuratorė – menotyrininkė Rūta Jakštonienė.
Šeštadienį 14 val. Palangos kurhauzo koncertų salėje (Grafų Tiškevičių alėja 1) vyks R. Rastausko literatūrinės premijos įteikimo renginys. Bus įteikta pirmoji šio rašytojo vardo literatūrinė premija, vyks performatyvūs skaitymai „Metimas“, lydimi muzikinių improvizacijų.
Spalio 18-ąją 15 val. visi kviečiami į šventę netoli Klaipėdos – į Doviluose esantį Klaipėdos rajono etninės kultūros centrą (Gargždų g. 1). Čia vyks vadinamosios Dagotuvės arba Dagos šventė.
