Po paauglių šėlionių – gyventojų pyktis: situacija kartojasi jau ne pirmą dieną

Vietiniai gyventojai skundėsi ne tik garsiais grupės vaikinų pokalbiais ir jų leidžiama muzika, bet ir po pasisėdėjimų paliekamu vaizdeliu – išmėtytos šiukšlės, stiklo šukės ir net butelių duženos važiuojamojoje dalyje.
„Jau kelintą vakarą girdžiu kieme triukšmaujančius paauglius, kurie ne tik rėkauja, bet ir vaikšto po kvartalą su gėrimų buteliais rankose“, – piktinosi klaipėdietis Mantas, gyvenantis viename I. Simonaitytės gatvės daugiabučių.
Pasak vyriškio, situacija kartojasi jau ne pirmą dieną. Dažniausiai triukšmas prasideda apie 22–23 valandą, kai jau pagal galiojančią tvarką yra ramybės laikas.
„Kai pradeda rėkti, mėtyti šiukšles po automobilių ratais, tai jau virš visko. Vakare mačiau jaunuolius, kurie buriavosi automobilių stovėjimo aikštelės viduryje ir po jų apsilankymo buvo matyti sudaužytų alkoholinių gėrimų butelių šukės. Tamsiu paros metu vairuotojas tikrai jų nepastebėtų – juk gali lengvai padangą pradurti“, – atviravo klaipėdietis.
Gyventojai nerimauja, kad toks elgesys gali baigtis ne tik sugadintomis automobilių padangomis, bet ir labai rimtais incidentais.
