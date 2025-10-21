 Paskelbti konkursai Žemės ūkio bei Švietimo ir sporto skyrių vyriausiųjų specialistų pareigoms

Klaipėdos rajono savivaldybė paskelbė konkursus Žemės ūkio bei Švietimo ir sporto skyrių vyriausiųjų specialistų (karjeros valstybės tarnautojų) pareigoms.

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas). Pareiginės algos koeficientas – 1,30. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) – nuo 2321,02 Eur.

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas). Pareiginės algos koeficientas – 1,20. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) – nuo 2142,48 Eur.

Pretendentų dokumentai priimami per VATIS iki 2025-11-03 (imtinai). Kvalifikacinius reikalavimus, pareigybių funkcijas, reikalingus pateikti dokumentus ir daugiau informacijos rasite savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Skelbimai“, „Darbo pasiūlymai“.

