Pareigūnų kasdienybė – kupina iššūkių ir kuriozų

Papurškė ašarinių dujų
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinėse apstu ir rimtų, ir ironiškai vertintinų incidentų, su kuriais tenka susidurti pareigūnams.
Su kelių chuliganu susidūrė vienas Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūnas. Rugsėjo vakarą važiuodamas savo automobiliu Slengių keliu neuniformuotas pareigūnas susidūrė su BMW 7 vairuotoju. Tarp vyriškių kilo konfliktas.
BMW vairuotojas priėjo prie policininko automobilio „Škoda Octavia“ ir į jį spyrė, taip įlenkdamas mašinos dureles. Negana to, šis vyras į pareigūną papurškė ašarinių dujų.
Tiesa, medikų pagalbos jam dėl to neprireikė. Nukentėjusysis tą patį vakarą apie incidentą pranešė miesto policijos komisariatui ir nurodė, kad patyrė 150 eurų nuostolį.
Dvi savaites aiškinęsi įvykio aplinkybes pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybišku tyčiojimusi arba vandališkais veiksmais demonstruotos nepagarbos aplinkiniams, sutrikdytos visuomenės rimties ar tvarkos.
Už tokį nusikaltimą kaltu pripažintas asmuo gali būti nubaustas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu, areštu ar net laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Kaip tapo žinoma dienraščiui „Klaipėda“, įtariamasis nustatytas, bet pareigūnai vakar su juo dar nebuvo pasikalbėję.
Panašių viešose vietose vairuotojų santykių aiškinimosi istorijų pareigūnai yra tyrę daugybę.
Kartais skundus parašo abi pusės, tad vienu metu tas pats asmuo būna ir įtariamasis, ir nukentėjusysis.
Tarsi šonaslydžio varžybose
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Virbauskas pasakojo ir apie kitus pažeidimus, kuriuos linkę daryti vairuotojai.
Tai ne visada būna konfliktinės situacijos, labai dažnai įvairios nelaimės nutinka tiesiog dėl Kelių eismo taisyklių (KET) nepaisymo.
„Vairuotojai, siekdami išvengti spūsčių, kartais elgiasi nepagarbiai vienas kito atžvilgiu. Tokių pažeidimų, kaip stebime, atsiranda šiek tiek daugiau. Dažniausiai patys pastebėję arba reaguodami į vairuotojų skundus vykstame į jų nurodytas problemines vietas ir fiksuojame tuos pažeidimus“, – sakė K. Virbauskas.
Yra dalykų, kurie, pasak pareigūno, nesikeičia – tai pradedančiųjų, o ypač jaunesnio amžiaus vairuotojų noras pasirodyti prieš kitus negalvojant, kad jų veiksmai gali sukelti pavojingą situaciją kelyje.
„Chuliganiškai, pavojingai vairuoja jaunesnio amžiaus vairuotojai, kurie turi mažiau patirties, bet turi užsidegimo, entuziazmo ir jį perkelia į gatves, lenktynes, šonaslydį, greičio viršijimą. Jaunas užsidegimas kartais pakiša jauniems vairuotojams koją ir jie padaro grubesnių KET pažeidimų, kurių patirtį turintis vairuotojas nedarytų“, – tikino pašnekovas.
Anot K. Virbausko, Klaipėdoje yra tam tikros vietos, pavyzdžiui, Laisvoji ekonominė zona, kurioje dar pernai aktyviai rinkdavosi jaunimas ir viršydavo greitį, pavojingai manevruodavo.
„Įdėjome labai didelį indėlį ir ilgą laikotarpį stebėjome vairuotojus, ką jie ten veikė, rinkome medžiagą, fiksavome ir paskui visi buvo patraukti administracinėn atsakomybėn. Matyt, šitie „vaistai“ labai gerai suveikė, nes šiemet jų nebeturėjome toje vietoje. Iš gyventojų nebegavome indikacijų ar skundų, kur būtų nauja jų koncentracijos vieta, kurioje daromi šie grubūs KET pažeidimai. Jaunimas renkasi Kruizinių laivų terminale, ten sėdi, kavą geria, šnekučiuojasi, būna ir prekybos centro „Studlendas“ aikštelėje, bet tokių atvejų, kaip anksčiau, šiemet nefiksavome“, – tvirtino K. Virbauskas.
Spalvingas tas mūsų pareigūnų darbas.
Mieste yra ir tamsių dėmių
K. Virbauskas priminė, kad kiekvienas KET pažeidimas gali privesti prie nelaimingo atsitikimo.
„Nekaltas sankryžos pravažiavimas degant geltonam šviesoforo signalui – šis pažeidimas nėra labai didelis, bet gali atnešti didžiulę nelaimę, jeigu sankryžoje susidurs su kitu vairuotoju. Visi veiksmai kelyje vairuotojui yra labai svarbūs, kurie apibrėžti teisės aktuose ir mūsų KET, vadinamoje vairuotojų biblija, kurią visi turi mokėti mintinai. Jeigu visi jų laikysis, tai turėsime ir tvarką, ir saugumą kelyje“, – neabejojo pašnekovas.
Pareigūnas įvardijo Klaipėdoje esančias avaringas vietas. Daugiausia eismo įvykių nutinka Smiltelės g., kuri ribojasi su Vingio, Laukininkų g. ir Taikos pr. sankryžose.
„Tai yra tarsi juodoji dėmė. Ten eismo įvykiai vyksta daugiausia dėl vienos priežasties – kai sankryžoje sukama į kairę ir nepraleidžiama važiuojančio priešprieša automobilio. O jeigu imtume visą Klaipėdos miestą, tai šviesoforinės sankryžos, kai sukama į kairę, nepraleidžiama pėsčiojo. Labai dažni susidūrimai, kai vairuotojai dėl savo neatidumo ar galbūt dėl to, kad naudojasi mobiliojo ryšio priemonėmis, įvažiuoja kitiems automobiliams į galą. Tokių eismo įvykių nemažai“, – teigė K. Virbauskas.
Pastebėta, kad vairuotojų, kurie šiukšlintų, mėtytų nuorūkas ar kitas atliekas pro automobilių langus, ženkliai sumažėjo.
Šią problemą veikiausiai išsprendė vaizdo registratoriai, kuriais vairuotojai užfiksuoja kitų asmenų daromus pažeidimus ir apie tai praneša pareigūnams.
„Iš savo patirties ir kaip bet kuris eismo dalyvis galėčiau pasakyti, kad seniau tokių vaizdų, kai mėto šiukšles, popierėlius, dažniausiai – nuorūkas, būdavo galima pamatyti dažniau. Dabar šis pažeidimas mūsų pareigūnų retai fiksuojamas. Aišku, jeigu pareigūnas pamatė, vairuotojas tikrai bus sustabdytas ir patrauktas atsakomybėn“, – pabrėžė K. Virbauskas.
Promilėms įveikti rijo sniegą
16 metų pareigūnu dirbantis K. Virbauskas pasakojo, kad per tą laiką daug visko buvo nutikę.
Vienos šmaikščiausių akimirkų – kai neblaivūs vairuotojai mėgindavo sumažinti promiles sportuodami.
„Neblaivūs vairuotojai stengiasi išvengti atsakomybės ir promiles „numušti“ sportuodami, darydami atsispaudimus, lakstydami, sniegą valgydami. Visokiausių dalykų yra tekę matyti. Kiekvieną dieną situacijų būna ir rimtų, ir juokingų. Spalvingas tas mūsų pareigūnų darbas“, – tikino K. Virbauskas.
Pasak pareigūno, būta ir tokių atvejų, kai žmonėms reikėdavo suteikti pagalbą.
„Atvyksti pirmas į įvykio vietą, lauki medikų, tai tenka ir tvarstį uždėti, ir galvą palaikyti, galų gale ir nuraminti žmogų, suteikti psichologinę pagalbą. Ne vienas toks atvejis yra buvęs“, – pasakojo K. Virbauskas.
Palinkėjo dviejų dalykų
Šiandien, spalio 2-ąją, minint Angelų sargų dieną, K. Virbauskas palinkėjo vairuotojams dviejų dalykų.
„Ką pačioje pradžioje sako KET, kad eismas keliuose grindžiamas savitarpio pagarba, tad kiekvienam vairuotojui linkiu gerbti vienam kitą, taip, kaip norėtume, kad ir mus gerbtų kiti eismo dalyviai. Antra, KET laikymasis. Kartais vairuotojai pagalvoja, kad truputį viršys leistiną greitį iki 10, 15 ar 20 km, bet tai, susiklosčius aplinkybėms, gali atnešti labai didžiulę nelaimę. Tad palinkėjimas – gerbti vieniems kitus, laikytis KET. Tada mes visi būsime saugesni“, – kalbėjo K. Virbauskas.
