Naujoji Klaipėdos tarybos narė prašė palinkėti sėkmės

Skaudus praradimas miestui
Sausio 6-ąją, eidamas 59-uosius, mirė Klaipėdos miesto tarybos narys A. Šniepis.
Į Klaipėdos tarybą pagal Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą A. Šniepis buvo išrinktas 2023 m.
Taryboje jis buvo vertinamas kaip konstruktyvus, dialogui atviras ir atsakingas politikas.
Pagal išsilavinimą transporto inžinierius ekonomistas A. Šniepis dirbo šeimos įmonėje.
Kolegos ir bendruomenės nariai A. Šniepį prisimena kaip nuoširdų, principingą ir savo miestui atsidavusį žmogų, kurio netektis tapo skaudžiu praradimu visai Klaipėdos bendruomenei.
A. Šniepis buvo Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas bei Finansų ir ekonomikos komiteto narys.
Mokėsi Anglijoje
Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) atstovė Indrė Ramanavičienė patvirtino, kad A. Šniepį Klaipėdos miesto taryboje keičia 40-metė A. Jermolajeva, išrinkta pagal „valstiečių“ sąrašą.
„Ketvirtadienį ryte VRK patvirtino šį sprendimą. Buvo atsiklausta, ar politikė sutinka eiti šias pareigas. Ji sutiko. Dabar per artimiausią savivaldybės tarybos posėdį naujoji tarybos narė turėtų prisiekti“, – teigė I. Ramanavičienė.
Klaipėdos taryboje dirba trys „valstiečių“ partijos nariai.
Po savivaldos rinkimų 2023 m. kovą A. Jermolajeva sąraše liko ketvirta ir į tarybą nepateko.
Politikė teigė, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai priklauso penkerius metus.
Dabar susikaupkime darbui Klaipėdos labui.
VRK pateiktoje kandidato biografijoje A. Jermolajeva nurodo, kad 2008 m. yra baigusi Tysaido universiteto (Anglijoje) verslo valdymo studijas, tais pačiais metais M. Romerio universitete ji gavo viešojo administravimo diplomą, politikė moka anglų ir vokiečių kalbas.
VRK pateiktoje A. Jermolajevos turto ir pajamų deklaracijoje tuomet kandidatė į Klaipėdos miesto tarybą nurodė, kad 2021 m. ji neturėjo jokio privalomo deklaruoti turto, piniginių lėšų, skolų ar paskolų, tais metais jos apmokestinamų ir neapmokestinamų pajamų suma siekė 1 235 eurus, 2021 m. mokesčių politikė nemokėjo.
Naujesnės deklaracijos nėra.
Nenorėjo detalizuoti
Remiantis viešai prieinamais šaltiniais, A. Jermolajeva vadovauja bent dviem mažosioms bendrijoms, kurių pastarųjų kelerių metų deklaruotas grynasis pelnas siekia 527 ir 425 eurus.
„Turiu savo verslus, bet nereikėtų labai detalizuoti. Gal palikime tai vėlesniems pokalbiams. Dabar susikaupkime darbui Klaipėdos labui. Palinkėkite sėkmės“, – paprašė būsimoji Klaipėdos tarybos narė.
Dienraščio vakar kalbinta politikė teigė nusiteikusi darbui taryboje. A. Jermolajeva tikino, kad ir nelaimėjusi rinkimų, domėjosi Klaipėdos gyvenimu, peržiūrėjo tarybos ir komitetų posėdžių įrašus.
Pasiteiravus, kurioje srityje labiausiai norėtų darbuotis, politikė teigė: „Pradžioje reikia pažiūrėti, kokia situacija visoje Klaipėdos valdymo sistemoje. Padėsime Klaipėdai augti ir stiprėti.“
Naujausi komentarai