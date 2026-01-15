Mirusį Klaipėdos tarybos narį keičia Aistė Jermolajeva

Sausio 6-ąją, eidamas 59-uosius metus, mirė Klaipėdos miesto tarybos narys A. Šniepis. Į Klaipėdos miesto tarybą pagal Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą A. Šniepis buvo išrinktas 2023 metais.
Taryboje jis buvo vertinamas kaip konstruktyvus, dialogui atviras ir atsakingas politikas. Pagal išsilavinimą transporto inžinierius ekonomistas, A. Šniepis dirbo šeimos įmonėje „Jurėsmedis“, taip pat yra dėstęs kolegijoje, dalijosi profesinėmis žiniomis su jaunaisiais specialistais.
Kolegos ir bendruomenės nariai A. Šniepį prisimena kaip nuoširdų, principingą ir savo miestui atsidavusį žmogų, kurio netektis tapo skaudžiu praradimu visai Klaipėdos bendruomenei. Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovė Indrė Ramanavičienė patvirtino, kad A. Šniepį Klaipėdos miesto taryboje keičia A. Jermolajeva, išrinkta pagal „valstiečių“ sąrašą.
„Šiandien ryte VRK patvirtino šį sprendimą. Buvo atsiklausta, ar politikė sutinka eiti šias pareigas. Ji sutiko. Dabar per artimiausią savivaldybės tarybos posėdį naujoji tarybos narė turėtų prisiekti“, – teigė I. Ramanavičienė.
