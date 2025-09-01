Mokyklos direktoriui – rekordo verta premija

Skaičių ekvilibristika
Viešai pateikiamoje Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaitoje matyti, jog 2024 m. ketvirtą ketvirtį mokyklos direktorius per mėnesį vidutiniškai uždirbo 10 tūkst. eurų.
Tai yra kone dvigubai daugiau nei Klaipėdos meras (miesto vadovo alga tuo laikotarpiu siekė 6 070 eurų neatskaičius mokesčių).
Gimnazijos bibliotekininkė (oficialios nurodomos jos pareigos – bibliotekos vedėja), kuri, pagal pateiktus duomenis, vienintelė dirba toje bibliotekoje, pernai ketvirtą ketvirtį vidutiniškai uždirbo 3 069 eurus per vieną mėnesį – daugiau nei savivaldybės poskyrių vedėjai (jų mėnesio alga – 3 059 eurai).
Suaugusiųjų gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui vieno mėnesio vidutinė alga pernai ketvirtą ketvirtį siekė beveik 8 tūkst. eurų – gerokai daugiau nei mero ir savivaldybės departamentų direktorių, kurie tuo laikotarpiu uždirbo vidutiniškai 4,6 tūkst. eurų per mėnesį neatskaičius mokesčių.
O štai tos pačios gimnazijos raštinės vedėja, kitaip tariant, direktoriaus sekretorė, 2024 m. ketvirtą ketvirtį per mėnesį vidutiniškai gavo 4 075 eurus.
Visų kitų darbuotojų, kurių tuo metu mokykloje buvo 75 asmenys, atlyginimai irgi gana įspūdingi.
Mokykloje mokosi per 300 moksleivių.
„Įvertinta mano veikla“
Suaugusiųjų gimnazijos direktorius Marius Vilimas, paklaustas, iš kur radosi tokios sumos algalapiuose už 2024 m. ketvirtį, akcentavo, kad „jo ir kitų darbuotojų atlyginimai nustatomi pagal LR biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką“.
„Tie 10 tūkst. eurų yra „ant popieriaus“. Buvo įvertinta mano veikla. Man buvo nustatyta premija. Aš pats sau priemokos neužsirašiau. Tai buvo padaryta mero potvarkiu. Tai yra atlyginimas ir premija. Tai yra paskutinis metų ketvirtis, jūs turbūt suprantate? O raštinės vedėja irgi dirbo papildomą darbą ir ji gavo premiją, kaip ir visi darbuotojai. Tai yra teisinga. Viskas pagal darbo apmokėjimo tvarką“, – dėstė M. Vilimas.
Turėtų susidomėti STT?
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo pirmininkė Laima Juknienė neslėpė esanti šokiruota tokio dydžio algų Suaugusiųjų gimnazijoje.
Jai kilo klausimas, kaip mokykloje dirbama, kad trečią ketvirtį visus tris mėnesius sutaupoma po 100 proc. priedams prie atlyginimų?
„Pamačiau, pašiurpau ir nesupratau. Vieno mėnesio mokyklos direktoriaus atlyginimas vidutiniškai yra 10 tūkst. eurų? Tuo tikrai turėtų susidomėti Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Ir bibliotekininkų, ir pavaduotojų algos kelia klausimų. Be to, kaip priedas gali būti didesnis nei atlyginimas? Darbo kodekse parašyta, kad priedas ar net premija negali būti didesnis nei alga. Tik ypatingu atveju, išeinant į pensiją, už ypatingus nuopelnus vieną kartą per gyvenimą gali būti skiriamas 200 proc. algos dydžio priedas“, – pabrėžė L. Juknienė.
Negirdėta per visą Lietuvą, kad mokyklos direktorius gautų tokį atlygį.
L. Juknienės teigimu, kiekvienoje mokykloje ir net darželyje yra finansininkas ir jis kartu su vadovu sudėlioja metinį biudžetą, rengia ataskaitas, apskaičiuoja darbuotojų algas, pinigų likutį.
Savivaldybės Švietimo įstaigų centralizuota buhalterija esą yra tik vykdytojai, kurie atlieka tik techninį darbą, jie gauna duomenis iš mokyklų ir atlieka pavedimus, nes viskas skaičiuojama įstaigoje.
„Tai verčia kelti prielaidą, kad per metus lėšų paskirstymas toje įstaigoje buvo neracionalus. Neįsivaizduoju, kaip galima sutaupyti, kad metų pabaigoje visus tris mėnesius pavyktų išmokėti po 100 ir net 200 proc. priedus? Tai turėtų sudominti ne tik STT, bet ir savivaldybės kontrolierę. Visose įstaigose pavyksta sutaupyti ir išmokėti premijas, bet tik ne tokio dydžio. Palyginau ir kitų mokyklų to laikotarpio atlyginimus, tokių „šuolių“ nemačiau“, – pabrėžė L. Juknienė.
Faktai šokiravo kolegas
Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkė ir H. Zudermano gimnazijos direktorė Jolita Andrijauskienė, išgirdusi, kad jos kolegos iš Suaugusiųjų gimnazijos 2024 m. ketvirtą ketvirtį mėnesio vidutinė alga buvo 10 tūkst. eurų, perklausė, ar tai ne pokštas.
„Čia vidutinė mėnesio alga per ketvirtį? Man atėmė žadą. Nesuprantu, kaip taip gali būti? Jei tai ne klaida, esu šokiruota. Negirdėta per visą Lietuvą, kad mokyklos direktorius gautų tokį atlygį“, – stebėjosi J. Andrijauskienė.
Anot jos, vadovas gali norėti ir 20 tūkst. eurų per mėnesį uždirbti, bet jam atlyginimo koeficientą su visais procentais nustato savivaldybėje.
„Vadovai nėra savo atlyginimo dydžio iniciatoriai. Jei, tarkime, kuris nors mokyklos vadovas norėtų priemokos už kažkokį nesulygtą darbą, pagal reglamentą, jis turėtų rašyti prašymą, tada tas prašymas būtų svarstomas savivaldybėje ir vertinama, prašymą tenkinti ar jo netenkinti, jei kartais iškiltų priemokos klausimas, kuris nereglamentuotas teisės aktais“, – pabrėžė J. Andrijauskienė.
Metus užbaigė neskurdžiai
Savivaldybės centralizuotoje buhalterijoje žurnalistus patikino, kad 2024 m. paskutinio ketvirčio Suaugusiųjų gimnazijos vadovo alga buvo beveik 16 tūkst. eurų, tai yra vidutiniškai daugiau nei po 5 tūkst. eurų per mėnesį, o jam skirta priemoka 2024 m. pabaigoje siekė 14 tūkst. eurų.
Nė vienos kitos švietimo įstaigos vadovas tokios premijos negavo.
Remiantis Suaugusiųjų gimnazijos direktoriaus ataskaita, pernai rugsėjo 1 d. gimnazijoje buvo 328 mokiniai. Kitose mokyklose jų skaičius buvo du ar tris kartus didesnis, o vadovų atlyginimai mažesni nei Suaugusiųjų gimnazijoje, nors direktoriaus atlyginimui įtakos turi ir moksleivių skaičius jo vadovaujamoje įstaigoje.
„Ta mokykla per 2024–2025 mokslo metus turėjo nuo 350 iki 400 mokinių, per metus pas juos tas skaičius nuolat kinta, nes ten mokosi suaugę žmonės“, – kalbėjo Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskienė, pridūrusi, kad gimnazijos direktoriaus atlyginimo klausimus turėtų komentuoti ne ji, o Teisės ir personalo skyriaus vadovas.
Viskas padaryta teisėtai?
„Jeigu lėšų įstaigoje užtenka ir metų gale jų lieka, su vienintele sąlyga vadovui gali būti išmokama priemoka, jei kitiems darbuotojams išmokama tokio pat dydžio priemoka. Gal tai atrodo šokiruojančiai, bet, kai su vadovu pabendravome, jis pasakė, kad jie turi papildomų funkcijų. Be abejo, bet kuri priemoka turi būti pagrįsta“, – patikslino V. Bubliauskienė.
Klaipėdos savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Andrius Kačalinas, užklaustas apie šį atvejį, teigė, kad Suaugusiųjų gimnazijos direktoriaus didesnis darbo užmokestis 2024 m. buvo „dėl jam skirtų skatinimų metų pabaigoje“.
„Tikslių skaičių man neleido sakyti, nes tai yra asmens duomenys. Tik pabrėžiu, kad pinigai skirti kaip skatinimas. Priedai buvo skirti ir kitų įstaigų vadovams, tik gal priedų dydžiai skyrėsi. Skatinimas skiriamas už pasiektus rezultatus. Nelabai galiu komentuoti to skatinimo motyvų, nes jų nežinau. Viskas padaryta pagal Darbo kodeksą, viskas padaryta teisėtai“, – teigė A. Kačalinas.
