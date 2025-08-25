Paaiškėjo, kokią premiją gaus Rūta Meilutytė už iškovotą aukso medalį pasaulio čempionate

Finale lietuvė dominavo nuo pirmųjų metrų: į starto signalą ji sureagavo greičiausiai iš visų dalyvių – per 0,58 sek. Distanciją R. Meilutytė įveikė per 29,55 sek. ir beveik pakartojo pusfinalyje užfiksuotą geriausią sezono rezultatą pasaulyje (29,54 sek.). Tai leido jai tapti vienintele čempionato dalyve, įveikusia distanciją greičiau nei per 30 sek.
Sidabro medalis atiteko kinų sportininkei Qianting Tang (30,03 sek.), o bronza – italų plaukikei Benedettai Pilato (30,14 sek.). Savo paskutinįjį plaukimą atlikusi legendinė amerikietė Lilly King užėmė penktą vietą, o viena iš favoričių laikyta estė Eneli Jefimova tenkinosi šeštąja pozicija.
Premija – maksimali
Kaip portalui 15min patvirtino Nacionalinė sporto agentūra, už šį pasiekimą Rūtai Meilutytei bus skirta 42 700 eurų premija. Tai yra įstatymuose numatyta didžiausia suma, skiriama sportininkui už pasaulio čempionato aukso medalį.
Ši pergalė – jau ketvirtasis lietuvės titulas iš eilės šioje rungtyje. Anksčiau ji čempione tapo 2022, 2023 ir 2024 metais. Dabartinėje karjeros stadijoje būtent 50 metrų plaukimas krūtine tapo pagrindine R. Meilutytės rungtimi – ypač turint omenyje, kad ši distancija įtraukta ir į 2028 m. vyksiančios Los Andželo olimpinės programą.
Dar atrankoje lietuvė užfiksavo geriausią sezono rezultatą pasaulyje (29,82 sek.), o pusfinalyje jį dar pagerino (29,54 sek.). Net ir pagrindine varžove laikyta kinė Tang nesugebėjo atlaikyti tokio tempo, atsilikusi net pusę sekundės – o tai per tokią trumpą distanciją yra didžiulis skirtumas.
Rūta Meilutytė yra dabartinė pasaulio rekordininkė 50 m plaukimo krūtine rungtyje – rekordas (29,16 sek.) priklauso būtent jai.
