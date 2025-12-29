 Mirė Klaipėdos dramos teatro aktorė Nijolė Sabulytė

2025-12-29 17:11

Eidama 83-iuosius metus mirė ilgametė Klaipėdos dramos teatro aktorė Nijolė Sabulytė.

Mirė Klaipėdos dramos teatro aktorė Nijolė Sabulytė

Šia žinia pirmadienį savo „Facebook“ puslapyje pasidalijo Klaipėdos dramos teatras.

„Nijolė Sabulytė buvo tapusi vienu iš Klaipėdos dramos teatro gyvųjų simbolių. Ją pažinojo dauguma klaipėdiečių. Spalvinga, ryški asmenybė, kurios visur buvo pilna – ne tik spektakliuose teatre, bet ir televizijoje, kine, miesto renginiuose. Kupina gyvenimo džiaugsmo ir energijos, savo ugniniais plaukais ir ugniniu temperamentu Nijolė sugebėdavo nušviesti ir pačią pilkiausią dieną“, – rašoma pranešime.

„Sunku patikėti, kad jau nebeišgirsime teatro koridoriuose jos galingo balso ir skambaus juoko“, – teigiama jame.

N. Sabulytė gimė 1943 metais Vilniuje.

1966-aisiais baigusi Lietuvos konservatoriją, aktorė visą gyvenimą vaidino Klaipėdos dramos teatre. 1976–1998 metais dėstė scenos kalbą Klaipėdos universitete.

Klaipėdos dramos teatre N. Sabulytė sukūrė daugiau nei šimtą vaidmenų. Reikšmingiausius vaidmenis įkūnijo režisieriaus Povilo Gaidžio spektakliuose, tarp jų – Skaitovę spektaklyje „Krintančios žvaigždės“, Mirą spektaklyje „Vyras ir žmona“.

N. Sabulytė vaidino Lietuvos kino studijos meniniame filme „Mažos mūsų nuodėmės“, televizijos serialuose, parengė daug poezijos programų.

