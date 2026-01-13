Miestui strategiškai svarbus projektas – Bastionų gatvės tiltas

Pokyčiai – vis realesni
Savivaldybės teigimu, Dangės pakrantėje planuojami svarbūs pokyčiai – ketinama atnaujinti Bastionų gatvę ir pradėti naujo tilto per upę statybą.
Galimi sprendiniai jau buvo pristatyti ir aptarti uostamiesčio savivaldybės administracijoje.
Projektiniai pasiūlymai bus viešinami visuomenei, o vėliau bus siekiama gauti statybą leidžiantį dokumentą.
„Šis projektas yra strategiškai svarbus miestui, nes sujungia Bastionų kompleksą, Jono kalnelį ir Dangės krantines į vientisą, aiškios struktūros urbanistinę erdvę. Mums svarbu, kad naujasis tiltas būtų ne tik funkcionalus, bet ir darniai įsilietų į aplinką. Laikinasis „Bendrystės“ tiltas parodė, kad tiltas šioje vietoje yra būtinas ir žmonėms labai reikalingas – jis tapo ne tik patogia perėja per Dangę, bet ir traukos centru, subūrusiu tūkstančius žmonių. Gyventojų susidomėjimas ir dideli srautai – per visą laikotarpį tiltą kirto daugiau kaip 363 tūkst. kartų – patvirtino, kad nuolatinis tiltas šioje vietoje yra reikalingas“, – teigė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Vietoje anksčiau planuoto pakeliamo tilto dabar siūloma įrengti stacionarų, o vietoje anksčiau numatytų keturių eismo juostų planuojamos trys: dvi – automobiliams, viena – pėstiesiems ir dviratininkams.
Pagal rengiamus projektinius pasiūlymus, tilto perdangos ilgis sieks beveik 90 m, o bendras tilto plotis – apie 20 m.
Konstrukcijos aukštis virš vandens sieks 3 m, važiuojamosios dalies aukštis tilto centre – 5 m, ties atramomis – 4,7 m.
Techninį darbo projektą rengia bendrovė „SRP Projektas“, bendras projektavimo terminas – iki 2026 m. rugpjūčio pabaigos.
„Numeris vienas“ – atidėtas
Dar 2019 m. Klaipėdos savivaldybės tinklalapyje Bastionų tiltas buvo įvardytas projektu „numeris vienas“.
Tuomet kai kurie miesto tarybos naujokai dėjo pastangas, kad tiltas apskritai būtų skirtas tik pėstiesiems.
Dalis politikų buvo nusiteikę prieš „naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Dangę statybą“.
„Praėjusią savaitę vykęs viešas Bastiono tilto svarstymas, visuomenės atstovų bei mano pasisakymai, panašu, duoda naudą – Bastionų tilto projektas dingo iš prioritetų. Bent šiuo laikotarpiu. Būtų galima kalbėti apie pėsčiųjų tiltą, bet ne apie monstrą su keturių eismo juostų transporto srautu. Tegyvuoja pragmatizmas!“ – tokiu įrašu savo feisbuko paskyroje prieš daugiau nei penkerius metus pasidalijo tuometis Klaipėdos miesto tarybos narys A. Vaitkus.
Nuolatinis tiltas šioje vietoje yra reikalingas.
Kaina bus kuklesnė
Pagal planus Bastionų tiltas turėjo būti pradėtas statyti 2020 m. ir 2022-aisiais turėjo būti baigtas, tačiau statybų buvo atsisakyta, nes projektas pasirodė per brangus.
Pagal pirminius planus Bastionų tilto preliminari vertė buvo apie 20 mln. eurų.
2020 m. balandžio pabaigoje, pateikdamas savo metinę veiklos ataskaitą, tuometis Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis kelis kartus paminėjo, kad Bastionų tilto statybų yra atsisakoma, o sutartis su projektuotojais bus nutraukta.
Praėjus lygiai metams, kai Bastionų tilto projektas buvo įvardytas neprioritetiniu Klaipėdos savivaldybės klausimu, sumanymas vėl pamažu imtas gaivinti.
Tilto atsiradimas labai domino Bastionų teritorijos vystytojus, kurie savo lėšomis pasiryžo atlikti dar vieną šio objekto galimybių studiją ir ją pristatė savivaldybės administracijai.
Kalbėta, kad miestui reikėtų mažesnių gabaritų tilto, todėl esą reikėtų ir kuklesnio projekto.
Neoficialiais duomenimis, dabar planuojamo tilto pastatymas turėtų kainuoti perpus pigiau, tai yra apie 11 mln. eurų.
