Mieste vyksta gatvių ir šaligatvių valymo darbai

Už pietinės miesto dalies gatvių valymą atsakinga bendrovė „Vakarų švara“, už centrinės – „Ecoservice“, o šiaurinės – „Klaipėdos paslaugos“.
Uostamiestyje už šaligatvių valymą atsakingi du rangovai. Pietinę miesto dalį valo bendrovė „Raguvilė“, o šiaurinę – „Klaipėdos želdiniai“.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė vakar teigė, kad susitikimai su visais rangovais jau įvyko. Pasiruošimas snygiui startavo pirmadienį. Buvo barstomos gatvės, o naktį iš pirmadienio į antradienį, nuo 3–4 val., prasidėjo gatvių valymas.
Visose Klaipėdos dalyse valė nuo septynių iki dešimties sniego valymo mechanizmų.
„Pabarstytos ir pradėtos valyti pagrindinės gatvės. Dauguma šalutinių gatvių taip pat pravalytos. Prioritetas – pagrindinės gatvės, ypač esant snygiui. Tačiau sniego kiekis buvo toks didelis, kad pravažiavus miestą susidarė vadinamoji pliurzė. Ji dar turi būti nuvalyta, o dėl slidumo greitis negali būti toks didelis, kaip įprastą dieną“, – akcentavo I. Kubilienė.
Anot pašnekovės, šaligatviai, laiptai, autobusų stotelių įvažos buvo pradėtos valyti paryčiais iš pirmadienio į antradienį apie 4–5 val.
Žinote, kaip su orų prognozėmis būna – visaip.
„Darbas vyko. Bet vis tiek daugeliui miestiečiui atrodė, kad nelabai. Nes tu matai, kad valyta 5 val. ryto, o nuo 5 iki 10 val. užsnigo. Per visą dieną visą maršrutą mieste pavyksta apvažiuoti vieną kartą. Tikimės, kad trečiadienį situacija ženkliai pagerės. Dirbama nuolatos – ir ryte, ir dieną, ir vakare. Tai, ką nusivalėme antradienį, tas nesustings, nesusidarys toje vietoje plikledis. Bet žiūrint į prognozes, yra didelė plikšalos tikimybė. Kol kas, kad būtų situacija labai bloga ar kritinė, nėra. Žmonių skundų irgi nėra“, – vakar teigė vedėja.
Primenama, kad ne tik savivaldybės paskirti rangovai, bet ir daugiabučių namų administratoriai turėtų barstyti ir valyti kiemus, keliukus, šaligatvius.
„Temperatūra rodo, kad sniegas turėtų nutirpti per kelias dienas. Tai būtų vos ne Sizifo darbas. Viską tvarkėme dvi dienas, viskas ištirpo, o tada – naujas krytis. Bet žinote, kaip su orų prognozėmis būna – visaip“, – sakė I. Kubilienė.
