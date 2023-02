„Metų klaipėdietės“ konkursas: paaiškėjo finalininkių šešetukas

Komisija neabejojo

21-ąjį kartą rengiamas konkursas turi seniai susiformavusias taisykles, kurios po truputį keičiamos, tačiau dauguma jų yra nejudinamos. Taigi vieną pretendentę į konkurso finalą jau daug metų atrenka speciali komisija.

Ją sudarė „Metų klaipėdietės“ projekto garbės mecenatas, bendrovės „Mūsų laikas“ generalinis direktorius Rimantas Cibauskas, Klaipėdos dramos teatro vadovas Tomas Juočys, spaustuvei vadovaujantis Saulius Jokužys, konkursą organizuojančios bendrovės „Klaipėdos dienraštis“ direktorius Vidas Milkevičius ir praėjusiais metais Metų klaipėdiete tapusi Sofija Kanaverskytė.

Kadangi atrinkti vieną iš dešimties pretendenčių nėra paprasta, komisijos nariai paprastai ant lapelių surašo trijų moterų pavardes. Tada paaiškėja, kurios jų kartojasi dažniausiai, ir tokiu pat būdu renkama iš dviejų pretendenčių.

Tai yra neįtikėtino kuklumo, darbštumo ir talento žmogus.

Šiemet skirtingoms gyvenimo sritims atstovaujantys komisijos nariai patys nustebo – visi jie buvo tos pačios nuomonės ir garsiai pasakė, kad savo balsą atiduoda menininkei Angelinai Banytei. Komisijos nariai, kiekvienas savaip apibūdinęs argumentus, kodėl balsavo už šią kūrėją, džiaugėsi bendru sutarimu.

A. Banytė yra didžiausios Rytų Europoje freskos ant Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios fasado autorė, per daugiau nei keturis kūrybinio darbo dešimtmečius sukūrusi nemažai monumentaliosios tapybos kūrinių, kurie matomi šventovėse ir visuomeninės paskirties statiniuose.

„Man yra tekę bendrauti su gerbiama Angelina. Tai yra neįtikėtino kuklumo, darbštumo ir talento žmogus“, – savo nuomonės neslėpė R. Cibauskas.

Rimantas Cibauskas. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Įvertino nuopelnus

Dienraščio „Klaipėda“ skaitytojų valia paaiškėjo ir kitos penkios finalinio konkurso etapo dalyvės.

Diana Mačiūtė yra gerai žinoma ne tik klaipėdiečiams. Pasaulio ir Europos čempionė, karatė kiokušin klubo „Okinava“ prezidentė, pirmoji moteris Lietuvos istorijoje, apsigynusi 5 DAN. Už ją balsuoja daugybė jos auklėtinių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, ji pati sportuoja ir mokinius treniruoja per 30 metų.

Loreta Narvilaitė 19-us metus dirba Koncertų salėje, ji yra šios įstaigos repertuaro meno vadovė. Kompozitorė ir muzikos vadybininkė nuosekliai ir profesionaliai kuria koncertų programas, taip ji prisideda prie miesto kultūrinio gyvenimo klestėjimo.

Indrė Razbadauskaitė-Venskė per 10 metų įkvepia uostamiesčio jaunimą kurti, siekti savo tikslų, išbandyti įvairias idėjas bei domėtis darbo ir verslo perspektyvomis Klaipėdoje. Moteris dėsto įvairiose aukštosiose mokyklose, yra Lietuvos marketingo asociacijos Klaipėdos skyriaus pirmininkė.

Marta Vendland yra teatro ARTYN įkūrėja ir režisierė, o pernai ji įsteigė meno namus suaugusiesiems. Jauna moteris geba derinti motinystę ir kūrybą, be to, subūrė skirtingų profesijų atstovus ir sugebėjo organizuoti veiklą taip, kad išsilaikytų be finansuotojų ar rėmėjų paramos ir atrastų savo žiūrovus.

Rūta Židžiūnienė yra choreografė, pedagogė, „Linedance LT“ įkūrėja, keliolika metų Klaipėdos vardą garsinanti ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Moteris rengia šokio renginius ne tik Klaipėdoje, bet ir organizuoja šokio konkursus užsienyje, taip garsindama savo šalies ir miesto vardą.

Iškilmės – piliavietėje

Šių moterų darbai ir nuopelnai plačiau dar bus pristatomi dienraščio „Klaipėda“ skaitytojams. Tikimės, kad tai padės apsispręsti atiduodant balsus už savo favorites.

Atiduoti balsą už pasirinktą pretendentę galima iki kovo 7 d.

Balsuoti, kaip įprasta, galima kerpant balsavimo kuponą iš dienraščio „Klaipėda“, trumpąją žinutę siunčiant telefonu ir portale klaipeda.diena@.lt. Balsavimo taisyklės skelbiamos dienraštyje.

Kovo 10 d. uostamiesčio piliavietėje vyks iškilmingas Metų klaipėdietės paskelbimo vakaras, kurį visi besidomintieji galės stebėti portale klaipeda.diena.lt ir per televiziją „Balticum TV“.

Renginį globoja Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Dienraštis „Klaipėda“ dėkoja projekto garbės mecenatui bendrovei „Mūsų laikas“, pagrindiniams rėmėjams bendrovėms „Bega“, „Švyturys Go nealkoholinis“, rėmėjams – įmonei „Parsekas“, DFDS, viešajai įstaigai „Testas“, partneriams bendrovėms „Vakarų medienos grupė“, „Vaidenta“, „Lorna“.