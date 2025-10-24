„MESTILLA“: kvapų klausimo turi nelikti jau pirmą 2026 m. ketvirtį

Kaip ir prognozuota oficialiame darbų pradžios renginyje 2024 m. pavasarį, „MESTILLA“ dar iki šių metų pabaigos planuoja užbaigti fizinius naujos kartos rapsų perdirbimo gamyklos statybų ir pažangių biodegalų technologijos diegimo projektų darbus, kurių bendra vertė siekia apie 70 mln. Eur.
Šiais projektais, be jau pasiteisinusių kvapo valdymo technologijų, numatyti ir jau fiziškai iškilę du nauji 70 m aukščio kaminai. Jie turėtų reikšmingai pagerinti kvapo sklaidą, minimalizuoti jo pėdsaką gyvenamojoje aplinkoje ir iš esmės padėti tašką sprendžiant problemą dėl gyventojų tam tikromis aplinkybėmis vis dar jaučiamų kvapų.
Ruošdamasi naujosios gamyklos veiklos pradžiai, „MESTILLA“ jau ne tik sumontavo naują technologinę įrangą, bet ir pradeda naujos infrastruktūros bandymo darbus. Visgi bendrovės vadovas Arūnas Zubas pabrėžė, kad naujosios gamyklos bandymai savaime nėra susiję su pavieniais kvapų atvejais ir kartu nereiškia, kad senoji infrastruktūra iškart uždaroma.
„Gamykloje vis dar veikia senasis aliejaus spaudimo cechas, per parą perdirbantis apie 500 tonų rapsų sėklų. Kaip ne kartą skelbėme, nepaisant nuolat veikiančio skruberio, ozonatoriaus, vandens užuolaidų ir kitų priemonių, pučiant rytiniam vėjui tam tikras jaučiamas kvapo likutis vis dar yra įmanomas. Net jei mūsų kvapo rodikliai jau senokai kelis kartus nusileidžia oficialioms maksimalioms normoms, mūsų tikslas yra nulinis subjektyvus ir objektyvus kvapas. Tačiau to tikimės tik visiškai paleidę naująją gamyklą“, – komentavo A. Zubas.
Pagal palankų scenarijų, pradėti naudoti vien naująsias gamybos linijas „MESTILLA“ planuoja pirmą 2026-ųjų ketvirtį.
„Visiškai perėjus prie naujų technologijų, dabar veikiančios linijos bus uždarytos, tad kvapų klausimas bus galutinai išspręstas. Pabrėžiame, kad tai yra mūsų kertinis interesas. Norime būti konstruktyvus ir patikimas miesto ir gyventojų partneris, todėl esame suinteresuoti kuo greitesniu sprendimu. Esame dėkingi gyventojams ir miesto institucijoms už supratingumą ir konstruktyvią partnerystę“, – sakė A. Zubas.
„MESTILLA“ yra viena didžiausių šalyje biodyzelino gamintojų, jos veikla prisideda prie strateginių ES ir Lietuvos atsinaujinančiosios energetikos ir pėdsako aplinkai mažinimo tikslų. Į visą šalyje parduodamą dyzeliną šiuo metu įmaišoma 7 proc. bendrovės gaminamo riebalų rūgščių metilo esterio (biodyzelino), o tai leidžia sumažinti importinio iškastinio kuro naudojimą dalį jo pakeičiant atsinaujinančiąja vietine žaliava.
