2025-12-04 11:48
Kretingos rajono turizmo informacijos centro inf.

Kretingos rajono turizmo informacijos centras išleido naują spalvinimo knygelę „Karoliuko ir Smalsučio nuotykiai Kretingoje“ ikimokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus vaikams, kviečiančią Kretingą pažinti per piešinius, smalsumą ir mažus atradimus.

Mažiesiems keliautojams – spalvinimo knygelė apie Kretingą / Asociatyvi Freepik nuotr.

Tai leidinys, kuris tinka ir šeimoms, ir ugdymo įstaigoms: spalvindami vaikai susipažįsta su Kretingos lankytinomis vietomis, o suaugusiesiems atsiranda puiki proga paprastai papasakoti apie miestą ir įkvėpti norą jį pamatyti. 

Knygelėje yra trumpa pasaka, kurioje Kretinga atsiskleidžia vaiko akimis: smalsus berniukas Karoliukas, gyvenantis XVII a., radęs dvaro sandėlyje stebuklingą laikrodį, netikėtai „nusikelia“ į šiandieninę Kretingą ir kartu su šuniuku Smalsučiu leidžiasi į pažintį su miestu. Kelionėje vaikas paprastai ir aiškiai sužino, kuo svarbi Kretingos istorija: nuo pasakojimo apie Joną Karolį Chodkevičių ir jo pažadą po Salaspilio mūšio iki miesto vietų, kurios šiandien labiausiai traukia akį. Pasakos pabaigoje Karoliukas sugrįžta atgal, bet supranta svarbiausia: Kretinga keičiasi, tačiau jos istorijos lieka, o prie jų visada galima sugrįžti – tiek skaitant, tiek keliaujant.

Kretingos rajono turizmo informacijos centro nuotr.

„Norėjome sukurti leidinį, kuris vaikams būtų suprantamas ir įdomus. Spalvindamas vaikas natūraliai klausia, domisi, ir taip gimsta pažintis su miestu. O trumpas pasakojimas tarsi mažas maršrutas – jis veda per Kretingos lankytinas vietas vaiko akimis“, – sakė Kretingos rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja turizmui Rita Beržanskienė.

Leidinio iliustracijas sukūrė Artūras Patamsis.

Nemokamai pasiimti spalvinimo knygelę galima Kretingos rajono turizmo informacijos centre (Vilniaus g. 2B).

