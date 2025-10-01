Kunigai šventino klaipėdiečių automobilius

Vaitkevičius sakė, kad šia iniciatyva siekiama ne tik malda prašyti Dievo globos, bet ir skatinti bendruomenės sąmoningumą keliuose.
„Pagrindinė mintis švenčiant Keliautojų ir vairuotojų dieną – pasimelsti prašant, kad Dievas laimintų visas keliones ir kelius, taip pat kad visi žmonės elgtųsi atsakingai. Norime, kad bendruomenė skleistų atsakingą požiūrį: laikytųsi Kelių eismo taisyklių, neviršytų leistino greičio ir gyventų, kaip reikalauja įstatymas. Tai ir graži bendradarbiavimo su policija akimirka – juk pareigūnai prižiūri viešąją tvarką ir užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų. Kartu su jais puoselėjame šią mintį, siekdami kuo plačiau prisidėti prie bendruomenių, kuriose gyvename. Norime, kad visi atnaujintų savyje atsakingą požiūrį, prisimintų šio tikslo svarbą“, – teigė A. Vaitkevičius.
Automobilių šventinimas vyko pasibaigus mišioms. Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios vikaras Pranas Bartasūnas kartu su tikinčiaisiais išėjo į Bokštų gatvę ir joje vandeniu šventino sustatytus automobilius.
„Mes gauname iš savo vyskupijos kurijų paraginimą neužmiršti šitos dienos ir priminti žmonėms pareigas bei atsakomybes. O tikintys žmonės pasinaudoja proga pašventinti naujai įsigytas transporto priemones ir paprašyti keliautojų globėjo šv. Kristoforo užtarimo, kad saugiai pasiektų visus savo kelionių tikslus – į darbus, mokyklas, atostogas ir pan. Iš to, ką matėme, buvo nemenkas būrelis. Po ilgesnės pertraukos šio šventinimo nebuvimo, šiais metais ėmėme, padarėme, ir žmonės labai džiaugėsi, kad tai įvyko. Išsisprendė ir visos parkingo problemos. Labai tuo džiaugiuosi“, – pasakojo A. Vaitkevičius.
Keliautojų ir vairuotojų diena minima rugsėjo 28-ąją.
