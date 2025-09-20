Klaipėdos uoste – moderni įranga

Prie uosto vartų – buja
Projekto MOVEO metu Europos Sąjungos finansavimas Klaipėdos uoste naudojamas siekiant tobulinti logistikos planavimą ir atplaukiančių laivų srautų valdymą.
Bus diegiama daviklių sistema, skirta laivybos sąlygoms stebėti.
Prie uosto vartų atsiras buja su specialiais davikliais, kuri prisidės prie dar sklandesnės laivybos vyraujant net ir nepalankioms oro sąlygoms ar sustiprėjus GPS trikdžiams.
Anot uosto vadovų, sklandi ir saugi laivyba visuomet buvo ir išlieka prioritetine sritimi Klaipėdos uoste.
„Naujoji daviklių sistema papildys esamas ir rinks duomenis, kurie leis dar tiksliau iki laivams atplaukiant žinoti juos pasitiksiančias oro sąlygas: bangų aukštį, vėjo kryptį, jo stiprumą, vandens lygį. Įranga taip pat taps dar vienu papildomu ir veiksmingu ramsčiu, kai laivai link Klaipėdos uosto artėja fiksuojant GPS signalų trikdžius. Įrangos renkamos ir pateikiamos informacijos patikimumas ir visapusiškumas svariai prisidės prie sklandžių ir tvarių laivybos procesų Klaipėdos uoste“, – teigė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinis direktorius Algis Latakas.
Sistemas sumontuos netrukus
Projekto metu už ES skirtus pinigus Klaipėdos uostas perka ir netrukus pradės naudoti minėtą įrangą – ant bujos sumontuos daviklius, kurie fiksuos ir prognozuos situaciją ties uosto vartais.
O šio projekto partneriai kurs platformą, kuri rinks duomenis iš daviklių tolesnei analizei, prognozavimui bei perdavimui į kitas uosto informacijos sistemas.
Įdiegta sistema leis realiuoju laiku koreguoti logistikos planus, optimizuoti krovinių bei transporto srautus, o tai sudarys sąlygas patogesnei ir sklandesnei laivybai.
Naujoji buja su modernia įranga bus naudinga ir tais atvejais, kai link uosto artėjantys laivai susidurs su GPS signalų trikdžiais – ji taps savotiška kelrode, nepaisant trikdžių, rodančia kelią iki taško jūroje, kur laivus pasitinka Uosto direkcijos locmanai.
Tyrimų ir inovacijų projektas
Klaipėdos uostas yra viena iš penkių projekto demonstracinių vietų, kuriose išbandomos technologinės inovacijos.
MOVEO iš viso numatyta sukurti ir išbandyti 18 inovacijų Šveicarijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir Lietuvoje.
Šie demonstraciniai projektai apima skirtingus infrastruktūros tipus, klimato sąlygas ir gyvavimo ciklo etapus.
Per trejus metus vyksiantį projektą partneriai užsibrėžė rasti inovatyvius sprendimus, kurie užtikrintų sklandesnį infrastruktūros valdymą, saugumą, skatintų multimodališkumą bei mažintų emisijas logistikos srityje.
MOVEO yra Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų projektas, finansuojamas pagal programą „Horizontas Europa“.
Iš viso projekto biudžetas siekia 5,7 mln. eurų.
Klaipėdos uostui projekte numatomas biudžetas sieks 395,6 tūkst. eurų (finansavimo intensyvumas 70 proc.).
