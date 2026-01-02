 Dėl sustiprėjusio vėjo naktį buvo sutrikdyta Klaipėdos uosto veikla

Dėl sustiprėjusio vėjo naktį buvo sutrikdyta Klaipėdos uosto veikla

2026-01-02 13:06
Evelina Paškovskytė (BNS)

Ketvirtadienį dėl sustiprėjusio vėjo buvo sutrikdyta Klaipėdos uosto veikla – ribojimai paveikė du laivus, tačiau penktadienį laivyba vėl vyksta įprastai, leidimo įplaukti į uostą laukia vienas laivas su suskystintomis gamtinėmis dujomis.   

Dėl sustiprėjusio vėjo naktį buvo sutrikdyta Klaipėdos uosto veikla
Dėl sustiprėjusio vėjo naktį buvo sutrikdyta Klaipėdos uosto veikla / T. Biliūno/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Dabar viskas vyksta sklandžiai, bet vakar turėjome ribojimų“, – BNS pranešė Klaipėdos jūrų uosto direkcijos atstovė Radvilė Rumšienė.

Anot jos, laivyba Klaipėdos uoste buvo ribojama nuo ketvirtadienio 22 val. iki penktadienio 6 valandos ryto.

„Per šį laikotarpį galimybės išplaukti iš uosto laukė du laivai. Šiuo metu laivyba Klaipėdos uoste nėra ribojama. Palankesnių sąlygų įplaukti į uostą laukia vienas dujovežis“, – teigė R. Rumšienė.

Jos teigimu, naktį vėjo greitis laikėsi apie 20 metrų per sekundę.

Lietuvos hidrometereologijos tarnybos duomenimis, pajūryje vėjo gūsiai penktadienio rytą siekė 15–20 metrų per sekundę. 

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos uostas
laivyba
vėjas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų