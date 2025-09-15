Klaipėdos rajone pradedami žiedinės sankryžos įrengimo darbai

Skelbiama, kad darbų metu šiame kelyje ketinama įrengti žiedinę sankryžą, atnaujinti asfalto dangą, nutiesti pėsčiųjų ir dviračių taką bei atnaujinti viešojo transporto infrastruktūrą.
Pasak bendrovės, rekonstrukcija bus įgyvendinama dviem etapais, o ją užbaigti numatoma kitų metų pirmoje pusėje.
„Šis kelias svarbus ne tik Dituvos gyventojams, bet ir tranzitiniam eismui, jungiančiam Klaipėdos miestą su Priekule bei aplinkiniais kaimais. Sutvarkius šią sankryžą bus galima saugiau lankyti populiarias Klaipėdos rajono vietas“, – pranešime teigė „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Bendrovės teigimu, šiuo metu kelio būklė prasta – važiuojamojoje dalyje atsiradę temperatūrinių įtrūkimų ir duobių, ruožas ne kartą buvo tik laikinai taisytas užasfaltuojant pažeistas vietas.
