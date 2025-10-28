Gera žinia gyventojams: rekonstruos Dovilų kelią

Įmonė „Via Lietuva“ dar prieš kelerius metu žadėjo iš esmės rekonstruoti Dovilų kelią ir čia įrengti žiedinę sankryžą.
Žadėta naujai suremontuoti visą kelią iki pat Baičių sankryžos, kuri jau yra sutvarkyta.
Vienu metu buvo kalbos, kad „Via Lietuva“ norėtų visą šį išdaužomis išmargintą kelią perduoti Klaipėdos rajono savivaldybei.
Todėl žmonės ėmė nerimauti, ar kada nors jie apskritai išvys normalų kelią.
Paaiškėjo, kad įmonė „Via Lietuva“ vis tik paskelbė viešą konkursą šio kelio kapitaliniam remontui.
Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje matyti, kad „Via Lietuva“ skelbia krašto kelio Jakai–Dovilai–Laugaliai ruožo nuo 10 iki 13 kilometro rekonstravimo konkursą. Taip pat skelbiamas kelio Dovilai–Baičiai 1,28 km ilgio ruožo kapitalinio remonto konkursas.
Prieš kurį laiką įmonės „Via Lietuva“ buvo klausta, kodėl vis nepradedami darbai šiame miestelyje. Tą kartą buvo atsakyta, kad teko koreguoti projektą.
Klausimų būta dėl žiedinės sankryžos. Kadangi miestelio centrinė sankryža yra specifinė, tektų atsisakyti vienos išvažos, vedančios į Dovilų seniūniją ir biblioteką.
Pagal standartus esą žiedinėje sankryžoje negalima projektuoti vienos šalia kitos išvažų, jei jos yra išsidėsčiusios per mažu atstumu viena nuo kitos.
Eismas iš bibliotekos ir seniūnijos pastato būtų kreipiamas kita miestelio gatve.
Taip pat pasikeistų kelių, kurios jungiasi su centrine sankryža, gatvelių eismo judėjimo schema.
Viena gatvele būtų galima išsukti į gyvenamąjį rajoną, o kita – įvažiuoti į žiedinę sankryžą.
„Buvome jau palaidoję viltį. Bet dabar labai džiugu, kad šis projektas nebuvo pamirštas“, – tikino Dovilų seniūnė Nijolė Ilginienė.
Dokumentuose nurodyta, kad rangovų paraiškos bus priimamos iki lapkričio 18 dienos.
„Tad viliuosi, kad viduržiemį gal net ir turėsime konkurso nugalėtoją. Jei viskas vyks sklandžiai, gal kitais metais jau ir darbai prasidėtų. Tai – sena svajonė, nes ne tik bus saugesnis kelias, bet ir pagerės miestelio įvaizdis, atsiras pėsčiųjų ir dviračių takai, šaligatviai, apšvietimas, apželdinimas. Tai – labai gera žinia ne tik Dovilų gyventojams, bet ir visos seniūnijos žmonėms, nes šiuo keliu važiuojama įvairiausiomis kryptimis“, – džiaugėsi Dovilų seniūnė N. Ilginienė.
