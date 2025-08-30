Iš Klaipėdos plukdo naują derlių

Pesimistinių išvadų nedaro
Lietuvos ūkininkams šių metų sezonas siuntė vieną išbandymą po kito.
Grūdininkams skaudžiausiai kirto liūtys.
Tad Klaipėdos uoste kantriai laukta pirmųjų sunkvežimių, vagonų, baržų su šių metų derliumi – ūkininkų darbo rezultato, kuris per Klaipėdos uostą turėjo pasklisti po tolimus Europos ir Afrikos kraštus.
„Praėjusiais metais sezonas Klaipėdos uoste buvo darbingas – perkrauta daugiau nei 4 mln. tonų grūdų. Nors šiemet dėl orų javapjūtė prasidėjo vėliau ir praėjusių metų to paties laikotarpio rezultatai dar nepasiekti, pesimistinių išvadų daryti neskubame – uoste veikiančios įmonės priima keliais, geležinkeliais ir vidaus vandenų keliu gabenamus grūdus ir yra pasirengusios dirbti visu pajėgumu“, – teigė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinis direktorius Algis Latakas.
Grūdus atgabena ir baržomis
Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“ jau išlydėjo du po 30–40 tūkst. tonų grūdų pakrautus laivus, praeitą savaitę vienu metu vyko net trijų laivų krova.
Kompanijos „Bega“ specializuotas grūdų krovos terminalas žemės ūkio produkciją priima visomis transporto rūšimis – autotransportu, geležinkeliu ir vidaus vandens keliu, baržomis.
Šio sezono išskirtinumas yra tas, kad jaučiame aktyvesnę grūdų logistiką geležinkeliais.
„Šio sezono išskirtinumas yra tas, kad jaučiame aktyvesnę grūdų logistiką geležinkeliais. Viena vertus, LTG grupės krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ savo parką papildė keliais šimtais naujų vagonų grūdinėms kultūroms pervežti, kita vertus, dėl prastesnių oro sąlygų ir didesnės drėgmės ūkininkai mažiau nukultų grūdų gali vežti tiesiai iš laukų į uostą, ką paprastai daro autotransportu, ir dažniau turi pristatyti juos į džiovyklas, elevatorius, kurie turi geresnę prieigą prie geležinkelių“, – kalbėjo kompanijos „Bega“ generalinis direktorius Laimonas Rimkus.
Pernai į įmonę buvo atvertas naujas grūdų gabenimo kelias – vidaus vandens keliais.
Nemunu grūdų gabenimas tęsiamas ir šiemet – jis vyksta nuo pat laivybos sezono pradžios.
Šiuo metu tokiu būdu į kompanijos „Bega“ terminalą plukdomas ir naujasis derlius – baržos įmonę pasiekia kas savaitę.
Įkarštis laukia rugsėjį
Krova įsibėgėja ir bendrovėje „Klasco“, kur pirmasis laivas šio sezono grūdais pripildytas praeitą savaitę.
Jam išplaukus, nieko nelaukiant imtasi krauti dar du laivus: į „Gurnet bay“ pakrauta maždaug 33 tūkst. tonų miežių, į „Yasa Magnolia“ – 38 tūkst. tonų kviečių.
„Nepaisant iššūkių – vėluojančios javapjūtės ir nepalankių oro sąlygų poveikio, šio sezono Lietuvos grūdų derlius jau pradėtas eksportuoti per Klaipėdos uostą. Mūsų terminalas dirba įprastu tempu, o komanda užtikrina, kad grūdų priėmimas ir išgabenimas vyktų sklandžiai“, – teigė bendrovės „Klasco“ generalinis direktorius Vitalij Muštuk.
Praėjusiais metais grūdų derlius Lietuvoje siekė 6,4 mln. tonų, per Klaipėdos uostą išgabenta didžioji jo dalis – 4,1 mln. tonų.
Dalis derliaus liko Lietuvoje mūsų šalies poreikiams. Grūdų krova pernai buvo aktyviausia rugsėjį.
Daugiausia praėjusių metų derliaus išgabenta į Nigeriją, Pietų Afrikos Respubliką ir Ispaniją.
Pastaraisiais metais Klaipėdos uosto įmonės iš viso per metus yra pajėgios perkrauti 5,8 mln. tonų grūdų.
Didžiąją šio potencialo dalį – apie 70 proc. – bendrovės ir išnaudoja.
