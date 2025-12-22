Klaipėdos paplūdimius papildys iš uosto kanalo iškastas smėlis

Kaip pranešė Valstybinio jūrų uosto direkcija, į paplūdimius bus pilamas išorinio laivybos kanalo dugno valymo metu iškastas švarus smėlis.
Melnragės ir Girulių paplūdimių ruože iš viso planuojama išpilti apie 60 tūkst. kub. m švaraus smėlingo grunto.
Per kiek daugiau 20 metų Uosto direkcija savo lėšomis paplūdimius papildė dvylika kartų. Uosto duomenimis, nuo 2001 iki 2024 m. iš viso išpilta beveik 1,6 mln. kubinių metrų smėlio.
Paskutinį kartą paplūdimiai smėliu buvo pildomi pernai. Balandžio–gegužės mėnesiais jūrinės kilmės smėlis buvo panaudotas paplūdimiams papildyti II Melnragės ir Girulių kranto ruože. Vykdant darbus, į jūrą greta kranto išpilta beveik 187 tūkst. kubinių metrų švaraus smėlio.
