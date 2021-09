Klaipėdos gyventojų apklausa dėl švyturio – vangi

Noras atverti žmonėms

Rugpjūčio 17-ąją prasidėjo Klaipėdos miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausa, joje pateikiamas vienas klausimas: "Ar pritariate, kad Klaipėdos švyturys (Burių g. 9) būtų atvertas visuomenei ištisus metus?"

Dabar užkopti į uostamiesčio švyturį Melnragėje galima vieną kartą metuose – trečiąjį rugpjūčio savaitgalį, minint Pasaulinę švyturių dieną.

Ši galimybė kasmet sudomina daugybę žmonių, pageidaujančių patekti į svarbų navigacijos objektą uosto teritorijoje.

Įveikus 194 laiptelius, atsiveria galimybė iš 40 metrų aukščio pažvelgti į išskirtinį kraštovaizdį.

Netikėtai radosi kliūčių

Šį pavasarį iš Susisiekimo ministerijos pasiekė žinia, kad patikėjimo teise valstybei priklausantį švyturį valdanti Transporto saugos administracija sutinka jį perduoti Klaipėdos savivaldybei.

Perdavus švyturį miestui, daugelį metų uždaras buvęs objektas galėtų būti atvertas visuomenei, kartu išliktų ir jo navigacinė paskirtis – švyturys ir toliau rodytų kelią į uostą įplaukiantiems laivams.

Tačiau tuomet, kai buvo pradėtas derinti seniausio Lietuvoje švyturio perdavimo–priėmimo procesas, iškilo netikėtų kliūčių: paaiškėjo, kad švyturio atvėrimui nepritaria šalia įsikūrusi bendrovė "Klaipėdos nafta", kuri, kaip išsiaiškino savivaldybė, turi savų planų – planuoja statyti administracinį pastatą.

Šia gyventojų apklausa siekiama išsiaiškinti, kokia klaipėdiečių pozicija dėl švyturio ateities.

Jeigu savo nuomonę pateiktu klausimu pareikštų ne mažiau kaip 10 proc. apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, savivaldybės taryba privalėtų svarstyti apklausai pateiktą klausimą.

Iniciatyvą vertina skeptiškai

Tačiau iki šio savaitgalio apklausoje dalyvavo vos daugiau nei du šimtai klaipėdiečių, didžioji dalis pasisakė už švyturio atvėrimą visuomenei, ir tik trys buvo prieš.

Apklausa truks iki spalio 3 d.

Ši apklausa gerokai vangesnė nei bet kuri ankstesnė, pavyzdžiui, dėl Girulių miško išsaugojimo, kai balsavo daugiau nei 14 tūkst. klaipėdiečių.

Klaipėdos miesto tarybos narė Vaida Raugelė skeptiškai vertino pačią apklausos iniciatyvą dėl švyturio.

"Apklausos dalyvių skaičius rodo, kad taip organizuojamos apklausos yra niekinės. Kas tai yra 200 balsų? Patiktukų feisbuke daugiau surenkama. Dar per tarybos posėdį sakiau, kam klausti to, kas ir taip yra aišku. Kas pasakys, kad nereikia dar vieno lankytino objekto? Koks tikslas tokių apklausų, nežinau. O dėl to, kas aktualu, apklausos neorganizuojamos", – apgailestavo V.Raugelė.