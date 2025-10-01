Klaipėdoje tęsiamas gatvių remontas: truks kiek daugiau nei savaitę

Užvažiuojamajame kelyje iš Liepų g. į Priestočio gatvę bus klojama nauja ištisinė asfalto danga. Šiuo metu šiame intensyviai naudojamame ruože asfaltas yra deformuotas, tad darbai iš esmės pagerins kelio kokybę. Kelininkai intensyviausio eismo piko metu nedirbs, visiškas eismo uždarymas taip pat nenumatomas. Darbai kasdien bus pradedami nuo 8.30 val. ir truks iki 16 val.
Pabaigę darbus užvažiuojamajame kelyje, kelininkai persikels ir į pačią Liepų gatvę bei Laivų skersgatvį – ruožus, kur danga yra prasčiausia. Nauja asfalto danga bus klojama Liepų g. ruože nuo K. Donelaičio aikštės, kur baigiasi akmens grindinio danga, iki Trilapio gatvės ir Laivų skersgatvyje nuo Liepų iki Danės gatvės. Čia taip pat bus keičiami susidėvėję šulinių dangčiai, pritaikomas šulinių lygis prie naujos gatvės dangos. Darbai preliminariai truks apie 2-3 savaites.
Remonto darbai kainuos apie 200 tūkst. eurų, darbus pagal gatvių priežiūros sutartį atliks AB „Kelių priežiūra".
Numatomi remontuoti ruožai:
Artimiausiu metu atnaujinama teritorija miesto centrinėje dalyje dar labiau išsiplės. Pabaigus Liepų gatvėje ir Laivų skersgatvyje numatytus darbus, ateis eilė ir pokyčiams Danės gatvėje. Ši gatvė bus rekonstruota ir pratęsta iki pat Artojo gatvės. Darbų zona apims gatvės ruožą nuo Laivų skg. iki Artojo, Mokyklos bei Liepų g. sankryžos. Kartu bus įrengiamas naujas apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takai, viešojo transporto stotelės, įrengiami ir rekonstruojami lietaus nuotekų, elektros, šilumos tinklai, saugios iškilios pėsčiųjų perėjos ir sankryžos, automobilių stovėjimo vietos, sodinami želdiniai. Gatvę pratęsus, atsiras papildoma jungtis su Mokyklos ir Liepų gatvėmis, tai turės reikšmingos įtakos eismo srautams centrinėje miesto dalyje. Inžinerinių tinklų atnaujinimas jau vyksta, o gatvės rekonstrukcijos ir įrengimo darbai, priklausomai nuo oro sąlygų, startuos šių metų rudenį arba ateinančių metų pradžioje ir truks apie pusantrų metų.
