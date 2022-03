Klaipėdoje pradėjo veikti ukrainiečių registracijos centras

Ukrainiečiai Klaipėdos registracijos centre bus registruojami kasdien, įskaitant savaitgalius ir šventines dienas, nuo 8 iki 22 valandos. Centre dviem pamainomis dirbs apie 40 Migracijos departamento specialistų, pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM).

Ministerija prašo į Klaipėdą atvykusių ukrainiečių nuo šiol registruotis ne Migracijos departamento Klaipėdos skyriuje, o naujame registracijos centre. Taip pat prašoma ukrainiečius lydinčius lietuvius padėti užpildyti prašymus išduoti leidimus gyventi internetu ir taip sutrumpinti registracijos procedūrą.

VRM duomenimis, nuo karo pradžios vasario 24 dieną Lietuvoje užregistruoti 12 tūkst. 39 karo pabėgėliai iš Ukrainos, iš jų 994 – Migracijos departamento Klaipėdos skyriuje.

Lietuvoje ukrainiečių registracijos centrai jau veikia Alytuje, Marijampolėje ir Vilniuje, antradienį toks centras atvers duris Šiauliuose, trečiadienį – Kaune, taip pat planuojama daugiau registracijos centrų Vilniuje.

Laikinuose ukrainiečių registracijos centruose vykdomos migracijos procedūros, čia taip pat veikia vaikų kampelis, teikiamos maitinimo, medicininės, psichologinės pagalbos paslaugos. Centrų veiklą koordinuoja Vidaus reikalų ministerija, o reikiamomis darbo priemonėmis, baldais ir technika, ryšiu, transportu aprūpina savivaldybės.

Registracijos centruose galima apsistoti iki 72 valandų. Iš čia ukrainiečiai vyksta į naujus laikinus namus, kuriuos jiems suteikia Lietuvos žmonės per „Stiprūs kartu“ platformą arba į savivaldybių siūlomas patalpas.

Pranešama, kad savivaldybių ar valstybės įstaigų įrengtose patalpose jau apgyvendinti 165 asmenys. Pilietinės iniciatyvos „Stiprūs kartu“ pasiūlytuose gyventojų būstuose įsikūrė 2590 ukrainiečiai.

Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, per dvi savaites iš šalies išvyko per 2,5 mln. karo pabėgėlių. Daugiau kaip pusė jų pasitraukė per Lenkiją, dalis atvyksta į Lietuvą.