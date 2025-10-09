Klaipėdiečiams – padėka už „Banginuką“

Rugsėjo viduryje, vykdant povandeninius tyrimus Nemune ties Birštono piliakalniu, Klaipėdos universiteto (KU) mokslininkės Elenos Pranckėnaitės vadovaujama archeologų komanda po dumblo sluoksniu aptiko slypintį betoninės skulptūros korpusą.
Paaiškėjo, kad tai – tarpukario skulptūra-fontanas Birštono „Banginukas“, kurortui ir Lietuvos kultūros paveldui reikšmingas objektas, ilgus dešimtmečius laikytas prarastu.
Skulptūra gali sverti apie aštuonias tonas, tad svarstoma, ką daryti toliau.
KU viešėję Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė ir Birštono muziejaus direktorius Simonas Matulevičius su universiteto atstovais diskutavo, kokį moksliškai pagrįstą sprendimą priimti, išsaugant objekto vertę ir jam nepakenkiant.
Aptarti du variantai: skulptūrą iškelti ir eksponuoti sausumoje arba palikti esamoje vietoje vandenyje, užtikrinant apsaugą ir visuomenei prieinamą bei patrauklų sprendimą.
Archeologas, profesorius emeritas Vladas Žulkus pasidalijo povandeninės archeologijos patirtimi ir patarimais. Jis teigė, kad be sudėtingų konservavimo priemonių iškelti objektai nyksta, todėl būtina atsakingai įvertinti rizikas, išlaidas ir naudą.
Birštono atstovai akcentavo, kad visuomenėje prasidėjusios diskusijos – ar „Banginuką“ kelti, ar palikti vandenyje, tik patvirtina šio simbolio svarbą miesto tapatybei ir Lietuvos kultūros istorijai.
Naujausi komentarai