Klaipėda atsisveikina su šventiniu laikotarpiu: prasidėjo dekoracijų nupuošimas

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė sakė, kad elektrinės kalėdinės puošmenos visame mieste buvo paliktos šviesti ilgiau – beveik visą savaitę po Trijų Karalių. O nuo sausio 12-osios puošmenos išjungtos, šią savaitę prasideda jų nuėmimas nuo apšvietimo stulpų bei miesto erdvių.
„Pirmadienį išjungiamas apšvietimas. Bus nupuošta eglė. Nupuošimas prasidės nuo centrinės miesto dalies ir per mėnesį planuojame viską būti nupuošę“, – pasakojo I. Kubilienė.
Šįmet uostamiesčio gatvėse buvo įžiebta 1 050 dekoracijų, 25 km girliandų, kuriomis buvo puošiami ir medžių kamienai.
Dekoracijų pakabinimui, nukabinimui, elektros suvartojimui ir kitoms reikmėms skirta 210 tūkst. eurų.
Visiems šventiniams renginiams šiemet atiteko 398 tūkst. eurų.
Pasak I. Kubilienės, per šventinį laikotarpį būta ir sugedusių dekoracijų, tačiau jos buvo greitai sutaisytos.
Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ laikinoji vadovė Živilė Putnienė patvirtino, kad ledo čiuožyklos darbo laiko pratęsti nesvarstoma.
Tad oficialiai nuo sausio 12-osios ledo čiuožykla nebeveikia. Eglutė taip pat nupuošiama. Ją planuojama išvežti iš Teatro aikštės iki snygio, kuris prognozuojamas šios savaitės viduryje.
Naujausi komentarai