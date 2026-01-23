Kas nutiko Biržos tilto turėklams?

Biržos tilto turėklai buvo remontuojami praėjusią vasarą.
Klaipėdos savivaldybė rugpjūtį skelbė, kad per daugelį metų surūdiję, klibantys ir estetinę išvaizdą praradę metaliniai turėklai bus sutvarkyti – perdažyti, sustiprinti ir pritaikyti saugesniam naudojimui.
Rangovai turėklus išardė ir dalimis vežė smėliuoti, nuvalyti senus dažų sluoksnius.
Vėliau jie buvo milteliniu būdu perdažomi originalia spalva.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė patikino, kad darbai nebuvo baigti dėl didesnės darbų apimties, negu buvo planuota.
„Seni turėklai buvo demontuoti ir išvežti į cechą, kuriame nuo jų turėjo būti nuvalomi dažai iki metalo. O tai yra apie 13 sluoksnių, po to jie gruntuojami ir dažomi kameroje. Atlikus šiuos darbus, turėklai grąžinami į objektą ir montuojami vietoje“, – darbų chronologiją aiškino I. Kubilienė.
Paaiškėjo, kad papildomai būtina pabetonuoti vartelius.
„Šiems darbams reikalinga teigiama oro temperatūra. Darbai bus užbaigti, kai tik oro sąlygos leis juos atlikti“, – patikino skyriaus vedėja.
Turėklai bus sutvirtinti, specialios tarpinės panaikins klibėjimą ir pagerins konstrukcijos stabilumą.
Tilto turėklų remonto darbams buvo numatyta apie 100 tūkst. eurų. Darbus atlieka įmonė „Viadukas“.
