 Uostamiestyje atnaujinami Biržos tilto turėklai

2025-08-20 11:19
Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Netrukus senamiestis pasipuoš dar viena detale – jau pradėtas Biržos tilto turėklų atnaujinimas. Per daugelį metų surūdiję, klibantys ir estetinę išvaizdą praradę metaliniai turėklai bus sutvarkyti – perdažyti, sustiprinti ir pritaikyti saugesniam naudojimui.

Biržos tiltas
Biržos tiltas / Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.

Šiuo metu turėklai išardomi dalimis ir vežami smėliuoti, nuvalant senus dažų sluoksnius. Vėliau jie bus milteliniu būdu perdažyti originalia spalva. Turėklai bus sutvirtinti, specialios tarpinės panaikins klibėjimą ir pagerins konstrukcijos stabilumą.

Darbai truks apie du mėnesius, jų vertė – apie 100 tūkst. eurų. Darbus atlieka UAB „Viadukas“.

Biržos tiltas klaipėdiečiams ir miesto svečiams yra vienas svarbiausių – ne tik jungiantis miesto dalis, bet ir tapęs Klaipėdos vizitine kortele. Savivaldybė tiltu nuolat rūpinasi – šią vasarą buvo sutvarkytos konstrukcijos jungtys, kad būtų panaikintas bildėjimas ir užtikrintas saugesnis bei patogesnis eismas. Ateityje numatoma vykdyti ir kapitalinį tilto remontą – atnaujinti dangas, sutvarkyti prietilčius, lietaus surinkimo sistemą bei įdiegti naują pakėlimo automatiką.

