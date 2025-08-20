Uostamiestyje atnaujinami Biržos tilto turėklai

Šiuo metu turėklai išardomi dalimis ir vežami smėliuoti, nuvalant senus dažų sluoksnius. Vėliau jie bus milteliniu būdu perdažyti originalia spalva. Turėklai bus sutvirtinti, specialios tarpinės panaikins klibėjimą ir pagerins konstrukcijos stabilumą.
Darbai truks apie du mėnesius, jų vertė – apie 100 tūkst. eurų. Darbus atlieka UAB „Viadukas“.
Biržos tiltas klaipėdiečiams ir miesto svečiams yra vienas svarbiausių – ne tik jungiantis miesto dalis, bet ir tapęs Klaipėdos vizitine kortele. Savivaldybė tiltu nuolat rūpinasi – šią vasarą buvo sutvarkytos konstrukcijos jungtys, kad būtų panaikintas bildėjimas ir užtikrintas saugesnis bei patogesnis eismas. Ateityje numatoma vykdyti ir kapitalinį tilto remontą – atnaujinti dangas, sutvarkyti prietilčius, lietaus surinkimo sistemą bei įdiegti naują pakėlimo automatiką.
