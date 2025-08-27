KAM: į pėstininkų brigados „Žemaitija“ infrastruktūrą bus investuota 600 mln. eurų

Pasak jos, Klaipėdos rajone bus įrengtas Kairių karinis miestelis, kurio statybai ir ilgalaikei priežiūrai numatoma skirti apie 520 mln. eurų. Tuo metu į naują infrastruktūrą Klaipėdoje ir Tauragės rajone esančiuose batalionuose bus investuota per 60 mln. eurų.
Ministerijos teigimu, didžioji dalis statybos ir rekonstrukcijos darbų bus užbaigti per dvejus metus.
„KAM per artimiausius ketverius metus išvystys 4 mlrd. eurų vertės karinę infrastruktūrą visoje Lietuvoje, o apie 600 mln. eurų investicijų į pėstininkų brigados „Žemaitija“ infrastruktūrą ženkliai sustiprins brigados operacinius pajėgumus ir užtikrins kokybiškas karių tarnybos sąlygas. Šios investicijos ne tik stiprina šalies gynybinį potencialą, bet ir kuria naujas darbo vietas ir ilgalaikę pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai“, – pranešime cituojama ministrė Dovilė Šakalienė.
Talpins per 1,5 tūkst. karių
Kairių karinis miestelis turėtų būti baigtas iki 2030 metų. Jame įsikurs 1,5 tūkst. Lietuvos karių. Numatomi valstybės įsipareigojimai projektui – 520 mln. eurų – apima projektavimą, statybas, 12 metų priežiūrą ir finansavimo išlaidas.
Sutarčių pasirašymas planuojamas iki 2026 metų pabaigos.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų batalione Tauragės rajone statomas kareivines planuojama perduoti Lietuvos kariuomenei 2027 metų viduryje.
Netrukus planuojama pradėti degalinės su plovykla statybos darbus, o šiuo metu perkamos valgyklos ir technikos parko rekonstrukcijos projektavimo paslaugos.
„Šiuolaikinė, mūsų reikalavimus atitinkanti infrastruktūra suteiks kariams galimybę profesionaliai koncentruotis į karinį rengimą ir parengties gerinimą, nepatiriant buitinių ar procedūrinių trikdžių, kurie iki šiol dažnai demotyvuodavo dėl nepakankamų sąlygų“, – teigia D. Šakalienė.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione Klaipėdoje vykdomi plataus masto infrastruktūros projektai, apimantys skirtingų tipų garažų projektavimą, gydymo pastato ir stoginės statybos darbus. Taip pat baigiamas rengti teritorijos inžinerinių tinklų rekonstrukcijos projektas, o ateityje planuojama atnaujinti valgyklą.
Papildys įgyvendintus projektus
Anot KAM, nauja infrastruktūra papildys jau užbaigtus karinių miestelių projektus. Pėstininkų brigados „Žemaitija“ du batalionai – Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas Šiauliuose ir Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas Pajūrio miestelyje – praėjusiais metais įsikūrė naujai pastatytuose kariniuose miesteliuose su visa reikalinga infrastruktūra.
Praėjusių metų pabaigoje taip pat įsteigti Šilalės ir Tauragės kariniai poligonai, skirti karinės technikos manevravimui, kuriuose treniruojasi pėstininkų brigados „Žemaitija“ kariai.
Ministerijos teigimu, jie papildo brigados mokymo galimybes ir užtikrina kokybiškas karių pratybas.
„Sisteminga pėstininkų brigados „Žemaitija“ infrastruktūros plėtra ne tik gerina karių tarnybos sąlygas, bet ir ženkliai stiprina Vakarų Lietuvos gynybinį potencialą. Šie projektai taip pat skatina regiono ekonominį augimą, pritraukia investicijas, kuria naujas darbo vietas ir ilgalaikę pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai“, – teigia KAM.
Pėstininkų brigadai „Žemaitija“ priklauso keturi batalionai: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas Klaipėdoje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų batalionas Tauragės rajone, Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas Šiauliuose bei Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas Šilalės rajone. Taip pat brigados sudėtyje veikia brigados štabas su įgalinančiais elementais.
