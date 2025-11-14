Kakės Makės šviesų parkas Danės skvere – čia prasideda kalėdinis laukimas Klaipėdoje

Klaipėdoje per didžiąsias metų šventes šviesų parkas pristatomas pirmą kartą ir tikimasi, kad sulauks ne tik klaipėdiečių, bet ir miesto svečių dėmesio. Šviesų parką aplankyti galės visi – jis bus visiškai nemokamas, kad kuo daugiau šeimų su vaikais galėtų patirti šventiškai nušvitusį miestą ir kartu laukti artėjančių švenčių. Šviesų parkas veiks vakarais, kai sutemus geriausiai atsiskleidžia visos šviesos instaliacijos.
Daugiau nei 100 šviesos instaliacijų apjungiantis projektas atkartos vaikų mylimos rašytojos Linos Žutautės sukurtų personažų pasaulį. Parko lankytojai galės pasinerti į Kakės Makės istorijas, sutikti jos draugus, pažįstamus herojus ir patirti fantazijos kupinus nuotykius, skirtus tiek mažiems, tiek dideliems. Iki šiol šis šviesų parkas buvo pristatytas Vilniuje ir Kaune, kur sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo.
Projektą inicijuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
Svarbi informacija lankytojams
Saugumas ir lankytojų srautai
Siekiant, kad lankytojams būtų saugu ir patogu mėgautis šventine atmosfera, o šviesos instaliacijos būtų tinkamai prižiūrimos, šviesų parko zona Danės skvere bus aiškiai pažymėta ir dalinai atitverta. Praėjimai per skverą išliks atviri – judėjimas palei upę ir Danės gatvės šaligatviu nebus ribojamas, todėl Danės skveru ir toliau bus patogu naudotis visiems pėstiesiems.
Darbo laikas
Lapkričio 15 d. – gruodžio 21 d. parkas dirbs šiuo grafiku:
- pirmadieniais–trečiadieniais – nedirba;
- ketvirtadieniais–sekmadieniais – 16.00–22.00 val.
- paskutiniai lankytojai įleidžiami 21.20 val.
Gruodžio 22 d. – sausio 4 d. parkas dirbs šiuo grafiku:
- pirmadieniais–sekmadieniais – 16.00–22.00 val.
- paskutiniai lankytojai įleidžiami 21.20 val.
- gruodžio 24 d. parkas nedirbs.
Vieta: Danės skveras už paminklo „Arka“ (Tiltų g. 2).
Naujausi komentarai