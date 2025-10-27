„Kai skamba varpai. Apie orią mirtį“: pokalbis ir giesmės

Lapkričio 6 d. 17.30 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) šiuos klausimus nagrinėsime renginyje „Kai skamba varpai. Apie orią mirtį“.
Renginio svečiai:
- kun. Reinholdas Moras (Liuteronų Evangelikų Bažnyčia),
- gydytoja Stanislava Šatkienė,
- Klaipėdos Marijos Taikos karalienės parapijos liaudiškojo giedojimo ansamblis (vad. Vidmantas Budreckis).
Renginio vedėjas – kun. prof. dr. Saulius Stumbra.
Vakaro metu renginio svečiai bandys ieškoti atsakymų į sunkius klausimus, o prasmingą pokalbį nuskaidrins turiningos ir susimąstyti kviečiančios gedulingos (šermeninės) liaudiškos giesmės.
RENGINYS NEMOKAMAS
Daugiau informacijos: www.etnocentras.lt.
