Mirė ilgametis Marijampolės gydytojas ir politikas Gediminas Akelaitis

Apie netektį ketvirtadienį savo oficialiame „Facebook“ puslapyje pranešė Marijampolės savivaldybė, pasidalijusi jautriu atsisveikinimo įrašu.
„IN MEMORIAM
Gediminas Akelaitis (1953–2025)
Po sunkios ligos iškeliavo Gediminas Akelaitis – Marijampolės savivaldybės tarybos narys, ilgametis Marijampolės ligoninės gydytojas ortopedas-traumatologas.
Tai žmogus, kurio gyvenimas buvo glaudžiai susietas su mūsų savivaldybe, jos žmonėmis, jų sveikata ir sprendimais.
Daugelį metų dirbdamas ligoninėje, jis buvo atrama tiems, kurie atėjo su skausmu, su nerimu, su viltimi. Pacientai ir kolegos jį prisimins kaip profesionalą, gydžiusį atsakingai ir žmogiškai – matantį ne tik diagnozę, bet ir žmogų.
Eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, jis aktyviai dalyvavo sprendimuose, atstovavo gyventojams ir rūpinosi bendruomenės gerove.
2013 m. už nuopelnus savivaldybei ir jos žmonėms jam suteiktas Šv. Jurgio – Marijampolės globėjo – ordinas, vienas garbingiausių savivaldybės apdovanojimų.
Ši netektis skaudi šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visiems, kurie jį pažinojo.
Tebūna jo atminimas šviesus ir pagarbus.
Nuoširdi užuojauta artimiesiems“, – dalijos Marijampolės savivaldybė.
G. Akelaitis dešimtmečius dirbo Marijampolės ligoninėje ortopedu-traumatologu, kur padėjo tūkstančiams pacientų, pelnė kolegų pagarbą ir pacientų pasitikėjimą. Jo profesinė veikla pasižymėjo ne tik aukštais medicinos standartais, bet ir išskirtiniu žmogišku dėmesiu kiekvienam besikreipusiam pagalbos.
Šalia gydytojo darbo jis aktyviai dalyvavo ir politiniame gyvenime – eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, prisidėjo prie sprendimų, susijusių su sveikatos apsauga, socialiniais klausimais ir bendruomenės gerove.
Už ilgametį atsidavimą miestui ir jo žmonėms 2013 metais Gediminui Akelaičiui buvo suteiktas Šv. Jurgio – Marijampolės globėjo – ordinas, laikomas vienu reikšmingiausių savivaldybės apdovanojimų.
Artimųjų, kolegų ir pacientų atmintyje jis liks kaip profesionalus gydytojas, atsakingas politikas ir bendruomenei atsidavęs žmogus.
