Jūros žolės užklojo paplūdimį – svarstoma, ką daryti su gamtos „dovanomis“

Būriai žmonių klampojo po tamsias jūros dugno žoles, nuklojusias pakrantę nuo šiaurinio molo iki tako į kavinę „Ateik Ateik“.
Tada tamsios žolės dar neskleidė nemalonaus tvaiko, o nuo šios savaitės vidurio pakrantė pamažu pradėjo skleisti nemalonų kvapą.
Priklausomai nuo metų laiko ir orų, panašių jūros dovanų savo pakrantėse mato ir kitų šalių gyventojai. Skandinavai tokias jūros žoles surenka kelis kartus per metus ir naudoja kaip trąšas.
Koks likimas laukia Klaipėdos pajūrį nuklojusios žolės, dar svarstoma, bet veikiausiai ir ji bus kompostuojamos ir galiausiai taps puikia trąša daržams.
Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ vadovas Žigintas Narmontas patikino, kad teritorija, kurioje šį kartą bangų išmestos į krantą guli jūros žolės, nėra šios įstaigos prižiūrima, todėl tai ne jo pavaldinių rūpestis.
Koks bus jų likimas, turėtų spręsti miesto valdininkai.
Savivaldybės Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus patarėja Renata Chockevičienė pati nuvažiavo pažiūrėti, kiek krante yra jūržolių.
„Krantas atrodo gana įspūdingai, žolių tikrai daug. Tai yra natūralus procesas, pati jūra jas išstūmė, pati kartais ir pasiima. Gali būti, kad šįkart šios masės krante pernelyg daug. Vieniems žmonėms pasikapstyti šiose žolėse – atrakcija, jose randa gintarų, kitus šis faktas gali veikti atgrasiai, nes kvapas jau jaučiamas. Kol kas jis dar švelnus, bet pamažu gali tapti intensyvesnis. Dar pasitarsime, kaip toliau elgsimės. Jei bus nuspręsta tvarkyti krantą, surinktas žoles vežtume į Glaudėnų kompostavimo aikštelę. Tikėtina, kad taip pagerės komposto kokybė. Kas turėtų surinkti šią masę ir nugabenti į Glaudėnus, dar spręsime“, – paaiškino R. Chockevičienė.
Kitais panašiais atvejais, kai žolių būna mažiau, jos būna sušluojamos, pakrantė sutvarkoma, kartais palaukiama, kada jūra pati pasiims savo „dovanas“.
Šį kartą žolių yra kur kas daugiau ir tikėtina, kad jūra nepasiims tokio jų kiekio.
Aplinkos dalykais besirūpinanti patarėja svarstė, kad visiškai švariai išvalyti pajūrio nereikėtų, logiškiau būtų sutvarkyti didžiąją jūros augmenijos masę, o dalį palikti, nes tai yra natūrali gyvų organizmų buveinė.
