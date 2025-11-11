Intriga dėl namų tvarkytojos: žmonės, būkite atidūs

Skelbime – vogta nuotrauka
Viena pastabi Klaipėdos rajono gyventoja viešai kreipėsi į kaimynes su perspėjimu.
Moteris paanalizavo vieną skelbimą, kuriuo pasidalijo kelios gyventojos.
Jame buvo siūlomos namų tvarkytojos paslaugos.
Viena gyventoja atidžiai peržiūrėjo skelbimo profilį ir aptiko prieštaringos informacijos.
„Būkite atidūs. Galite įsileisti į namus vagis ar dar kažin ką. Jau ne pirmą kartą pamačiau skelbimą, kuris sulaukia daug susidomėjimo. Užėjau pažiūrėti profilį, ar patikima, ir iškart matėsi, kad netikras profilis, nes jame – viena fotografija ir ta pati yra prastos kokybės“, – pastebėjo moteris.
Gyventoja interneto paieškos naršyklėje patikrino nuotrauką, kurią matė skelbimo profilyje.
Rezultatas pribloškė – paaiškėjo, kad nuotrauka buvo vogta.
„Tai gydytoja visai kitu vardu ir pavarde. Įsivaizduokite, įsileidžiate į namus esą patikimą namų tvarkytoją pagal rekomendaciją. O iš tikrųjų neaišku kas ateis ir kokiais tikslais“, – kaimynus perspėjo gyventoja.
Feisbuke – nesaugu
Klaipėdos rajono policijos komisariato viršininkas Ramūnas Stasiulis tikino, kad su socialinėje erdvėje siautėjančiais aferistais policijai itin sunku susitvarkyti.
„Neaišku, kas ką parduoda ir kas kokias paslaugas siūlo. Turime reikalų. Labai gerai, kad gyventojai atidžiai pasidomi tokiais skelbimais, perspėja kitus“, – kalbėjo R. Stasiulis.
Pareigūnas priminė, kad neaiškių žmonių įsileidimas į namus gali baigtis liūdnai.
„Gal tą pačią dieną ir nieko neatsitiks. O kas gali žinoti, gal informaciją taip renka, žiūri, ar yra signalizacija, kas namuose gyvena. Neaišku, kokios pasekmės gali būti“, – pastebėjo R. Stasiulis.
Klaipėdos rajono policijos komisariato viršininkas patikino, kad didžiausias vargas pareigūnams – elektroniniai sukčiai.
„Tai dabar – ant bangos. Mano manymu, šios nusikalstamos veikos dar nėra pasiekusios piko. Todėl ypač reikia būti atidiems ne tik socialiniuose tinkluose. Žmonės perka daiktus ne tik pagal skelbimus socialiniuose tinkluose, bet ir programėlėse, neaiškiuose puslapiuose. Reikia labai atidžiai tikrinti tokius skelbimus. Tokie laikai, kad nežinosi, kas slypi už netikros anketos“, – akcentavo R. Stasiulis.
Mašinų nerakina
Pastaruoju metu rajone įvykdytos kelios vagystės iš automobilių.
„Nesuprantu, mašinas žmonės palieka gatvėje, nerakintas, su visais dokumentais ir dar pinigais. Ir dar raktelius viduje palieka. Neįsivaizduoju, ką ir pasakyti. Na, reikia juk pasisaugoti“, – pečiais gūžtelėjo R. Stasiulis.
Viršininkas kalbėjo apie jau užfiksuotą vagystę Gargžduose, Dvarelio take.
Gyventojai pranešė, kad iš kieme stovėjusio neužrakinto automobilio „Ford Galaxy“ buvo pavogta piniginė, kurioje buvo 1,7 tūkst. eurų, asmens dokumentas ir kiti daiktai.
