Į sporto klubą – šaligatviu: pažeidėjus prie Žvejų rūmų stabdys kliūtys

Prie Žvejų rūmų, Taikos prospekte, yra platokas šaligatvis, kuris, vykstant renginiams rūmuose, tampa automobilių stovėjimo aikštele.

Ten netgi yra nubraižytos juostos mašinoms stovėti, tačiau iki tam tikros ribos.

Bet dalis automobilininkų važiuodavo tuo šaligatviu toliau už stovėjimo zonos, taip trumpindami kelią į Žvejų rūmuose esantį sporto klubą.

Kai kurie asmenys ir toliau važinėjo šaligatviu, tai tikrai nėra toleruotina.

Ypač intensyviai čia zujo lengvieji automobiliai iškart po darbo valandų, kurie ties degaline užvažiuodavo ant šaligatvio ir juo lėkdavo pro Žvejų rūmus iki kampo, ten sukdavo į dešinę žvyruotu keliuku.

Klaipėdos savivaldybės Transporto skyriaus vedėjas Rimantas Mockus jau senokai įspėjo, kad šaligatviais automobiliai važinėti negali, jie skirti pėstiesiems ir dviratininkams.

Po gyventojų skundų šią neteisėtą praktiką mėginta stabdyti įrengus draudžiamuosius kelio ženklus.

Bet situacija nepasikeitė – skubantieji sportuoti ir toliau pažeidinėjo kelių eismo taisykles.

Todėl nuspręsta juos stabdyti signaliniais stulpeliais, kurie šią savaitę įrengti ant šaligatvio, netoli autobusų laukimo paviljono.

"Kai kurie asmenys ir toliau važinėjo šaligatviu, tai tikrai nėra toleruotina. Ten buvo kelio ženklas, draudžiantis eismą, bet jo niekas nepaisė, todėl teko imtis veiksmų, pastatėme stulpelius dėl pėsčiųjų saugumo, juolab šalia yra autobusų laukimo paviljonas. Juk yra visos galimybės palikti automobilį aikštelėje ir nueiti iki to sporto klubo. Be to, skatiname ir kitomis priemonėmis atvykti sportuoti, nebūtinai automobiliais", – dienraščiui situaciją nusakė R. Mockus.