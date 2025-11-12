Gyventojai nepatenkinti: kas kaltas, kad nešvarūs krepšeliai?

Įkelia mažus vaikus
„Gal laikas pradėti nuo savęs – ne kartą mačiau, kaip žmonės bulves be maišų krauna tiesiai į krepšius, kad tik nemokėtų už maišelį. Paskui patys piktinasi, kad krepšiai purvini“, – viešai komentavo klaipėdietė Diana.
Kiti komentatoriai pastebėjo, jog pirkėjai į krepšius krauna ne tik daržoves be maišelių, bet ir sugalvoja „įdomesnių“ būdų, kaip juos panaudoti.
„Esu ne vieną sykį mačiusi, kaip kai kurie ir šunis krepšiuose vežiojasi, nors į parduotuves gyvūnus vestis juk irgi draudžiama. Nepaisant to, dar ir mažus vaikus su batais įkelia – tai kur jau nebus purvo“, – dalijosi dar viena moteris.
Dalis žmonių siūlė ne piktintis, bet ieškoti sprendimų, kurie išspręstų nešvarių krepšių problemą parduotuvėse.
„Galėtų būti specialios spintelės, kuriose būtų suskirstyta, kur yra švarūs, panaudoti bei nešvarūs krepšeliai. Pirkėjai juos taip sudėtų į vietas, o darbuotojai prižiūrėtų. Tada tikrai būtų tvarka“, – išeitį siūlė Rūta.
Galioja higienos reikalavimai
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai tvirtino, kad per pandemiją buvo taikomi griežtesni reikalavimai dėl šių priemonių priežiūros, tačiau jie buvo tik laikino pobūdžio.
Pasak jų, nors ir nėra atskiro teisės akto, reglamentuojančio būtent krepšelių priežiūrą, bendrieji higienos reikalavimai galioja visoms prekybos vietoms.
„Pagal bendruosius higienos reikalavimus, pardavėjas, vykdantis maisto produktų prekybą, privalo užtikrinti, kad parduodami maisto produktai būtų saugūs ir kokybiški – maisto tvarkymo vietose būtina imtis priemonių, kad nekiltų rizika užteršti maistą. Pardavėjas turi užtikrinti, kad inventorius, skirtas maisto produktams įsidėti, būtų tinkamai naudojamas, prižiūrimas ir švarus tam, kad būtų eliminuota bet kokia rizika maisto saugai“, – pažymėjo VMVT Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus atstovai.
Turi imtis veiksmų
Specialistai priminė ir tai, kad jeigu pirkėjas pastebi, jog pirkinių vežimėlis ar krepšelis yra nešvarus ar pažeistas, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į prekybos vietos darbuotoją.
Darbuotojas turėtų imtis veiksmų – pašalinti netvarkingą inventorių iš naudojimo vietos arba jį išvalyti.
Vis dėlto, kaip pripažįsta patys klaipėdiečiai, ne viskas priklauso nuo parduotuvės – žmonės turėtų labiau saugoti parduotuvės turtą.
„Nekalti čia darbuotojai – ką paliekame, tą ir randame“, – teigė Andrius.
