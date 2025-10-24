Dingusio ąžuoliuko detektyvas: liko tik informacinė lentelė

„Kur dingo pasodintas ąžuoliukas Danės parke? Belikęs tik informacinis stendas. Kažkas labai gerai pašienavo“, – Klaipėdos savivaldybės skiltyje „Praneškite apie problemą mieste“ dėstė klaipėdietis.
Miestiečio padarytoje nuotraukoje iš tiesų matyti likusi tik informacinė lentelė, joje rašoma: „Lietuvos jaunimo metams paminėti iš Stelmužės ąžuolo gilės išaugintas ąžuoliukas pasodintas 2022 m. įgyvendinant Jaunimo parko idėją“.
Tačiau pievoje – tuščia, prieš tai joje augusio ąžuoliuko nebėra.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė sakė, kad pranešimų apie dingusį ąžuoliuką sulaukta ir birželio mėnesį.
„Specialistai apžiūrėjo vietoje. Atrodo, kad jis buvo nupjautas. Įdomiausia tai, kad dabartiniai paslaugų teikėjai sako, kad nenupjovė. Tikėtina, kad taip galėjo būti. Kai pasodino ąžuoliuką, jis buvo labai mažiukas. Mes padarėme lentelę, kad būtų matomas, ir aptvėrimą tam, kad jo nepažeistų, kad jis galėtų augti. Deja, tų priemonių nepakako, nors mūsų paslaugų teikėjams tikrai turėtų būti aišku. Dingo ir ta tvorelė. Nežinau, ar čia įvyko vandalizmas“, – kalbėjo I. Kubilienė.
Anot jos, kai vyksta kokios nors šventės ir miestui norima padovanoti želdinius, prašoma, kad dovanotų didesnius, nes mažesniems apsaugoti prireikia papildomų priemonių, kurios, kaip šiuo atveju, ne visada padeda.
„Kai tokie mažiukai, dar sukuriame papildomas priemones. Nes kitaip ir vertės nebelieka, ir galo nerandame, kas atsitiko“, – sakė specialistė.
