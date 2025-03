Daugiabučio kieme – nemalonus siurprizas

Paliko neteisingą numerį?

Vaidaugų gatvėje ant savo automobilio klaipėdietis rado lapelį, kuriame parašyta „Paskambinkite“ ir paliktas ne visas telefono numeris.

„Atsiliepkite, kas prie Vaidaugų g. 11 namo ant automobilio palikote užrašytą ne visą telefono numerį!“ – prašė klaipėdietis, kurio transporto priemonė buvo apgadinta.

Klaipėdiečių, pamačiusių šį įrašą, nuomonė – panaši. Numeris esą neteisingas, kad kaltininkas nebūtų susektas ir šiam nereikėtų atlyginti klaipėdiečiui padarytos žalos.

„Standartinė schema. Ne pabėgo, o „suklydo“ palikdamas numerį“, – komentavo vienas vyriškis.

„Specialiai ne visą užrašė“, – neabejojo kitas.

„Gal specialiai taip parašė, kad neva nedingo, bet paskambinti nėra kaip“, – svarstė pasipiktinusi klaipėdietė.

Nuostolis – per 12 tūkst. eurų

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinėje taip pat dažnai nurodomi įvairūs automobilių apgadinimai.

Vasario 20-ąją Debreceno gatvėje buvo apgadinti trys automobiliai – BMW, „Peugeot“ ir „Volkswagen Passat“.

Kaip įtarta, automobilius apgadinusiai ir iš eismo įvykių vietų pasišalinusiai „Toyota Corolla“ vairavusiai moteriai buvo nustatytas 1,73 prom. neblaivumas.

Vasario 22 d. apie 13 val. Laukininkų g., automobilių stovėjimo aikštelėje, vyras pastebėjo, kad apgadinti jam priklausančio automobilio „Mercedes Benz S550“ priekiniai žibintai ir panoraminio stiklo priekinė dalis bei sulaužyti bamperiai, priekinės grotelės ir galiniai automobilio žibintai. Nuostolis – 12 750 eurų.

Apgadino jau tris kartus

Naktį iš kovo 1-osios į kovo 2-ąją Lūžų g. 1 klaipėdietis pastebėjo apibraižytą savo automobilį „Audi“.

Pasak vyro, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą, be to, tai jau trečias šio automobilio apgadinimas per dvejus metus.

„Tą dieną apibraižė lyg tik mano, bet prieš kelias dienas buvo irgi kažkam kapotą apibraižę. Baisu, net norisi kraustytis kitur gyventi, į ramesnę vietą, jau pabodo tie vandalai. Turėjau išvykti į užsienį, bet dabar tenka viską atidėti. Reikia perdažyti pusę automobilio, kreipiausi į draudimą, kad jį sutvarkytų. Negaliu išvykti, kol viskas čia nesibaigs“, – apie patirtą žalą ir sujauktus planus dienraščiui pasakojo klaipėdietis.

Vaizdo stebėjimo kamerų kieme nėra. Liudininkų – taip pat.

Vyras automobilyje nebuvo įsirengęs nuolat veikiančio vaizdo registratoriaus, tad nustatyti kaltininką tikimybė nėra didelė.

Rūpesčiai: savininkas mano, kad jo automobilis buvo apibraižytas smailiu įrankiu. / „Klaipėdos“ skaitytojo nuotr.

Rado pradurtas padangas

Pasak draudimo bendrovės „If“ transporto žalų vadovės Lietuvoje Guodos Jasaitės, pastebima tendencija, kad tokių įvykių skaičius auga visoje Lietuvoje, Klaipėda – ne išimtis.

Jos teigimu, per 2024 metus Lietuvoje fiksuota 15 proc. daugiau pranešimų apie tyčinius automobilių apgadinimus, lyginant su ankstesniais metais.

„Tokie incidentai dažniausiai susiję su stovėjimo vietų nesutarimais, kiemų nepasidalijamais, tai yra piktavališkais veiksmais. Pavyzdžiui, vasarą klientė rado pradurtas dvi automobilio padangas. Vaizdo registratorius užfiksavo, kad 1 val. nakties asmuo tyčia jas sugadino. Kitu atveju klientas pastebėjo, kad jo transporto priemonė subraižyta. Kaimynė pastebėjo įvykį ir pasidalino įrodymais, užfiksuotais jos įrengta stebėjimo kamera. Kameros pagalba buvo identifikuotas kaltininkas – vyresnio amžiaus asmuo, kuris tyčia braižė automobilius“, – pasakojo G. Jasaitė.

Bauda – iki 90 eurų

Dažniausiai fiksuojami subraižyti kėbulai, apgadinti veidrodėliai, pradurtos padangos arba apgadinti priekiniai bei galiniai buferiai.

Vidutinė žala dėl smulkių apgadinimų siekia iki 450 eurų, tačiau kai kuriais atvejais žalos dydis gali būti ir didesnis – nuo 200 iki 2 tūkst. eurų, priklausomai nuo automobilio prekės ženklo ir pagaminimo metų.

Įvykiai beveik visada kyla dėl tos pačios priežasties – netvarkingai pastatytų transporto priemonių.

„Kita tendencija – dažnai fiksuojami įvykiai, kai pastačius automobilį per arti kitos transporto priemonės atidarant dureles subraižoma ar įlenkiama kita transporto priemonė. Įvykiai beveik visada kyla dėl tos pačios priežasties – netvarkingai pastatytų transporto priemonių. Ne pagal taisykles pastatytas automobilis, motociklas, mopedas, dviratis, o šiandien ir paspirtukas ne tik trukdo kitiems eismo dalyviams, bet ir sukelia avarijas. Reikia nepamiršti ir to, kad netvarkingai pastatytos transporto priemonės, tai yra stovint nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, savininkas yra baudžiamas 30–90 eurų bauda“, – priminė G. Jasaitė.

Guoda Jasaitė / Draudimo bendrovės „If“ nuotr.

Pirmiausia – užfiksuoti

G. Jasaitė taip pat patarė, kad esant įtarimams dėl tyčinio turto apgadinimo, pirmasis žingsnis – nufotografuoti pažeidimus ir pranešti apie įvykį policijai.

„Jei klientas turi kasko draudimą, žala atlyginama net ir tais atvejais, kai kaltininkas nėra nustatomas. Tačiau jei transporto priemonė drausta tik privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, nuostoliai jūsų automobiliui nėra atlyginami, nes šis draudimas skirtas atlyginti žalą, padarytą kitiems asmenims“, – priminė G. Jasaitė.

Rekomenduojama apie patirtą žalą pranešti per tris darbo dienas.

„Tokiais atvejais labai svarbu, kaip ir minėjau, iškart po incidento padaryti įvykio vietos nuotraukų, nufotografuoti automobilio pažeidimus. Tai yra esminė medžiaga, leidžianti nustatyti, koks pažeidimas padarytas konkretaus įvykio metu“, – akcentavo pašnekovė.

Statyti – ties vaizdo kameromis

Kad būtų išvengta žalos, vairuotojams rekomenduojama vengti palikti automobilį per arti kitų transporto priemonių, užtikrinant pakankamą atstumą atidaryti dureles.

Taip pat siūloma naudoti vaizdo registratorius – tai ne tik padeda užfiksuoti įvykius, bet ir atgraso piktavalius.

Esant konfliktams dėl stovėjimo vietų, rekomenduojama kreiptis į namo bendriją ar administratorių.

Rekomenduojama rinktis stovėjimo vietas apšviestose arba, jei įmanoma, vaizdo kameromis stebimose aikštelėse.