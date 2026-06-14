 Baltijos jūroje užfiksuotas viesulas

Baltijos jūroje užfiksuotas viesulas

2026-06-14 15:29 kauno.diena.lt inf.

Sekmadienį Baltijos jūroje klaipėdiečiai galėjo stebėti vandens viesulo reiškinį.

<span>Baltijos jūroje užfiksuotas viesulas</span>
Baltijos jūroje užfiksuotas viesulas / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašo stop kadrai

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Uostamiesčio gyventojas, užfiksavęs viesulą, jo vaizdais dalijosi feisbuko grupėje „Orų entuziastai“.

Kaip anksčiau yra informavęs meteorologas Gytis Valaika, pajūryje vandens viesulai yra visiškai įprastas reiškinys, tik paprastai jie dažniau formuojasi antroje vasaros pusėje, kai vandens paviršius būna šiltas, o virš jo užslenka vėsesnis oras. 

Anot meteorologo, dažniausiai pastebimos tik viesulų užuomazgos – uodegėlės (piltuviniai debesys), nepasiekiančios vandens paviršiaus. Be to, tokie vandens „siurbliukai“ įprastai gyvuoja vos keletą minučių, todėl jie užfiksuojami ne taip ir dažnai. 

„Toks reiškinys yra labai lokalus ir iš meteorologinio radaro nepastebimas. Taip pat tokie viesuliukai nėra labai pavojingi ir vos užslinkę ant sausumos greitai išnyksta. Blogiausia ką jie gali padaryti – apversti mažas valtis, aptaškyti vandeniu, o paplūdimyje – pakelti dulkes bei nuversti lengvas pavėsines ar pan.“ – anksčiau aiškino G. Valaika.

Šiame straipsnyje:
vandens viesulas
Klaipėda
Baltijos jūra
Viesulas

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