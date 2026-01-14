Artėja 103-iosios Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos metinės

Sausio 15-osios rytą Joniškės ir Lėbartų kapinėse tradiciškai bus aplankyti ir pagerbti Mažosios Lietuvos politikos ir kultūros veikėjų Jurgio Lėbarto ir Erdmono Simonaičio, Klaipėdos sukilimo dalyvių Jono Aušros ir Anos Piaulokienės kapai.
Pagrindiniai Klaipėdos krašto dienai skirti renginiai prasidės 11 val. Mažosios Lietuvos istorinės vėliavos pakėlimu Klaipėdos piliavietėje (Priešpilio g. 2). Ją kels Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos kariai ir šauliai.
12 val. Skulptūrų parke, prie paminklo „Už laisvę žuvusiems“, įvyks iškilmingas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 103-ųjų metinių minėjimas. Iškilmingoje rikiuotėje – Lietuvos Respublikos vėliavos grupė, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų, Sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija", Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės, Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (Jūros) šaulių 3-iosios rinktinės ir Klaipėdos jūrų kadetų gimnazijos būriai.
Rikiuotei vadovaus Pėstininkų brigados „Žemaitija“ karininkas majoras Kęstutis Piluckis. Į renginį laukiama atvykstant svečių iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Ceremonijos dalyvius ir žiūrovus sveikins Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus, istorinėmis įžvalgomis pasidalys Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ pirmininkė Rasa Šimkutė ir Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos Klaipėdos skyriaus pirmininkas, Klaipėdos licėjaus istorijos mokytojas-ekspertas Vaidas Pamparas.
Gėlių vainikais bus pagerbti žuvusių Klaipėdos sukilimo dalyvių bei operacijos vado Jono Polovinsko-Budrio ir jo žmonos Reginos Kašubaitės-Budrienės kapai.
Iškilmingame minėjime dalyvaus LK Karinių jūrų pajėgų orkestras ir Klaipėdos choras „Aukuras“. Renginys bus verčiamas į gestų kalbą.
13 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Meno kieme (Daržų g. 10) prasidės kūrybinės foto dirbtuvės „Klaipėdos krašto portretai” su menininku Audroniumi Žemguliu. Jis klaipėdiečius ir miesto svečius fotografuos XIX a. technika – šlapiu kolodijumi, kai portretas ant stiklo atsiranda tiesiog akyse dėl sidabro ir šviesos sintezės. Tai lėtas, rituališkas procesas, kuriame kiekvienas portretas tampa nepakartojamu istorijos ženklu – mažu sidabru spindinčiu atviruku iš praeities.
14 val. Klaipėdos universiteto Aula Magna konferencijų salėje (Herkaus Manto g. 90-1) vyks istorinė konferencija „Klaipėdos 1923 m. sukilimo aktualumas šiuolaikinei Lietuvos saugumo politikai”.
17.30 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2) bus atidaryta paroda „Niekada nepasiduok“. Joje pristatomi šaltieji ginklai ir apdovanojimai iš buvusio Lietuvos kariuomenės vado dimisijos generolo leitenanto Arvydo Pociaus kolekcijos.
18 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6) bus aukojamos šv. mišios už Klaipėdos kraštą.
19 val. iš Teatro aikštės pajudės šventinė jaunimo eisena su deglais „Sausio 15-osios garbė“. Eisenos maršrutas drieksis Turgaus, Tiltų, Biržos ir Liepų gatvėmis iki Skulptūrų parko, paminklo „Už laisvę žuvusiems“. Čia bus giedama Tautiška giesmė ir Mažosios Lietuvos himnas „Lietuviais esame mes gimę", prisiminti žuvusieji Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos karinės operacijos dalyviai. Kalbės Lietuvos Respublikos Seimo narys, istorikas prof. dr. Valdas Rakutis.
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Klaipėdos skyrius, padedant Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (jūros) šaulių 3-iąjai rinktinei ir LK Klaipėdos įgulos karininkų ramovei, kviečia visus karius ir šalies piliečius aktyviai dalyvauti tradiciniame pėsčiųjų naktiniame žygyje „Klaipėdos sukilėlių keliais“. Jubiliejinis 25-asis žygis vyks naktį iš sausio 16 d., penktadienį, į sausio 17 d., šeštadienį.
Distancija – 25 km. Maršrutas drieksis nuo Klaipėdos valstybinės kolegijos (Jaunystės g. 1) iki Klaipėdos centrinio stadiono (Sportininkų g. 46). Žygio dalyviams rekomenduojama transporto priemones palikti prie Klaipėdos centrinio stadiono, o žygio starto vietą pasiekti miesto viešuoju transportu.
Naujausi komentarai